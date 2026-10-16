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¿Cuándo y Dónde Será el Mayor Acercamiento de Trudy a México? Sheinbaum Llama a Ir a Albergues

Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, informa qué día será el más crítico por los efectos del huracán

Barcos pesqueros en la arena en Acapulco, Guerrero, mientras el huracán Trudy avanza paralelo a la costa del Pacífico de México. Foto: ReutersBarcos pesqueros en la arena en Acapulco, Guerrero, mientras el huracán Trudy avanza paralelo a la costa del Pacífico de México. Foto: Reuters

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