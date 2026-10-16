¿Cuándo y Dónde Será el Mayor Acercamiento de Trudy a México? Sheinbaum Llama a Ir a Albergues

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que vienen días críticos por el huracán Trudy, que se acercará mucho a costas nacionales e incluso podría tener cierta interacción con el frente frío número 2, fenómeno que también tiene a México en alerta.

El coordinador general del organismo, Fabián Vázquez Romaña, informó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuáles serán los efectos de ambos sistemas y dio a conocer cuándo y dónde será el mayor acercamiento de Trudy a territorio nacional.

Mientras que la mandataria nacional exhortó a la ciudadanía a acudir a los refugios y afirmó que se está trabajando para alertar a la población, para que tome todas las precauciones a partir de hoy y todo el fin de semana.

De acuerdo con el coordinador del SMN, el ciclón tropical ha tenido una rápida intensificación en las aguas del océano Pacífico e incluso alcanzará la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Vázquez Romaña alertó que Trudy se acercará a las costas de Colima y Jalisco la madrugada del domingo como categoría 3. Será el día que esté más próximo, a solo 65 km de distancia.

“La población tiene que estar alerta porque el domingo pueden tener un huracán mayor frente a la costa”, dijo y añadió que también hay que estar atentos porque cualquier movimiento a la derecha o izquierda puede cambiar las condiciones del clima.

Y aunque el domingo será el día que esté más cerca de México, el titular del SMN alertó que lo más crítico comenzará desde mañana sábado, por los vientos y oleaje que ocasionará el huracán.

“Lo más fuerte será en la región de Jalisco y Manzanillo; los vientos comenzarán a sentirse desde el sábado”, apuntó.

Por otra parte, sobre el frente frío 2, informó que debido a este sistema también se activarán lluvias muy fuertes sobre el Golfo de México.

Previó precipitaciones intensas en Oaxaca y Guerrero, pero alertó que en la Huasteca las lluvias podrían ser incluso torrenciales. “San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo, la zona de la sierra puede tener mucha lluvia”, explicó.

El domingo se mantendrán las lluvias en esa región y luego serán torrenciales en Michoacán, Jalisco y Colima.

“Si sumamos la lluvia de estos tres días, lo más intenso será la Huasteca, entre 200 y 300 mm para viernes, sábado y domingo. Y de la misma magnitud en costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Poblaciones en estas zonas deben tener mucho cuidado”, comentó.

Vázquez Romaña agregó que a las lluvias severas por el frente frío se sumarán posibles rachas de viento de hasta 120 km/h en Veracruz.

Debido a este panorama, instó a que no se trate de cruzar ríos o arroyos porque pueden subir de nivel. Comentó incluso que se trata de la causa 1 de decesos a nivel mundial.

SPB