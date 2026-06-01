Ciclón Amanda: ¿Cómo Va su Formación Frente a México Hoy, Lunes 1 de Junio?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión ubicada al suroeste de la Península de Baja California, la cual incrementó a 20 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y mantiene 90 por ciento en siete días.

De evolucionar a ciclón tropical, el sistema recibiría el nombre de “Amanda”, convirtiéndose en el primer ciclón de la temporada de huracanes 2026 en la cuenca del océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, la zona de baja presión se localiza aproximadamente a mil 915 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Hasta el momento, las autoridades descartaron afectaciones para territorio mexicano debido a la distancia del sistema y a su trayectoria, que se mantiene alejada de las costas nacionales.

¿Cuándo termina la temporada de huracanes en el Pacífico?

La temporada de huracanes en el océano Pacífico inició oficialmente el pasado 15 de mayo y concluirá el próximo 30 de noviembre. Durante este periodo, autoridades meteorológicas nacionales e internacionales mantienen monitoreo constante ante la posible formación de fenómenos que puedan impactar al país.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticaron una temporada activa para 2026 en el Pacífico, con una estimación de entre 18 y 21 ciclones tropicales.

Según el pronóstico oficial, se prevé la formación de entre nueve y 10 tormentas tropicales, así como de cinco a seis huracanes de categorías 1 y 2. Además, podrían desarrollarse entre cuatro y cinco huracanes intensos de categorías 3, 4 o 5.

Nombre de tormentas tropicales

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) utiliza listas de nombres en orden alfabético para identificar a los ciclones tropicales en cada temporada.

Para este 2026, los primeros seis nombres asignados en el océano Pacífico son Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida y Fausto.

En tanto, para la temporada de ciclones en el océano Atlántico, los primeros nombres contemplados son Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.