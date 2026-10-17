Heladas de hasta -5 °C y Lluvias Torrenciales: Clima en México este Sábado 17 de Octubre

Heladas en la sierra del norte del país, lluvias torrenciales en el Pacífico y el sureste, un evento de Norte con rachas de hasta 120 kilómetros por hora y oleaje de hasta 7 metros marcarán el clima en gran parte de México este sábado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Para el amanecer se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Las mínimas de 0 a 5 °C se esperan en zonas serranas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, hacia la tarde se pronostican máximas de 35 a 40 °C en el norte y centro de Sinaloa y Sonora, y de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Nayarit, la costa de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias puntuales torrenciales en la costa y el sur de Jalisco, Colima, el sur y la costa de Michoacán, el sur de Veracruz, el oeste, centro y sur de Tabasco, el norte y este de Oaxaca y el norte de Chiapas.

Las lluvias serán intensas en el norte y sureste de Puebla y en el suroeste de Guerrero. Serán muy fuertes en el sur de Nayarit, el norte y este de Hidalgo, el suroeste de Campeche, el sur de Yucatán y el norte y centro de Quintana Roo.

Se prevén también lluvias puntuales fuertes (de 50 a 75 milímetros) en el centro y sur de Baja California, Baja California Sur, el oeste de Sonora, el sureste de San Luis Potosí y el norte de Querétaro.

Habrá intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Las lluvias aisladas (de 0.1 a 5.0 mm) se presentarán en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Se pronostica un evento de Norte de 75 a 85 km/h, con rachas de 110 a 120 km/h, en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). En Tabasco, el viento será de 40 a 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h.

También se espera oleaje de 5 a 7 metros en la costa de Veracruz. En las costas de Colima, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Jalisco y Oaxaca (golfo de Tehuantepec) alcanzará de 4 a 5 metros. En la costa occidental de la península de Baja California, Sinaloa y Chiapas será de 1 a 3 metros.

AMP