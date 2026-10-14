Lluvia y Granizo Afectan Iztapalapa y Coyoacán; Activan Alerta Amarilla en CDMX
La precipitación de esta tarde provocó que automovilistas redujeran la velocidad para evitar derrapes
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Esta tarde se registraron fuertes lluvias y caída de granizo en las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán, en la Ciudad de México, donde las condiciones del asfalto dificultaron la circulación y generaron riesgos para automovilistas y peatones.
En la zona del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, vecinos captaron la caída de granizo. En Coyoacán, algunos conductores detuvieron su marcha para evitar derrapes y posibles accidentes. Además, habitantes retiraron el hielo acumulado en las banquetas para prevenir caídas.
Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la noche de este miércoles 14 de octubre.
La alerta por precipitaciones comprende las 16 alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
También se activó la Alerta Amarilla por vientos con rachas de entre 50 y 59 kilómetros por hora, que pueden ocasionar la caída de ramas, árboles, lonas y objetos en caminos y carreteras, además de daños al mobiliario urbano y a viviendas.
Protección Civil recomendó retirar la basura de las coladeras dentro y fuera de los domicilios, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Si es necesario salir, aconsejó utilizar paraguas o impermeable.
Ante los fuertes vientos, pidió guardar o retirar objetos que puedan caer y evitar subir a andamios, azoteas o cornisas.
En caso de emergencia, la ciudadanía puede llamar al 911 o al 55 5683 2222.