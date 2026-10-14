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Lluvia y Granizo Afectan Iztapalapa y Coyoacán; Activan Alerta Amarilla en CDMX

La precipitación de esta tarde provocó que automovilistas redujeran la velocidad para evitar derrapes

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Lluvia y Granizo Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla, Precipitaciones Ya Afectan Iztapalapa y Coyoacán | N+