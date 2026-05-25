Mapa de Calor en México: Lista de Estados Afectados en Últimos Días de Mayo 2026

Una onda de calor mantendrá altas temperaturas en varios estados de la República Mexicana, algunas de hasta más de 45 grados, los últimos días de mayo 2026, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Ante ello, aquí te damos a conocer la lista de los estados afectados, así como las recomendaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para evitar daños a la salud. ¡Toma nota!
¿Sabías que?
Una onda de calor es un periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio.
Se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre varias regiones del país.
Es más frecuente en las ciudades por la deforestación y la contaminación.
Puede ocasionar efectos adversos en la población: insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.
Mapa del calor en México
Según el pronóstico del SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 25 de mayo de 2026 se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana. Y la onda de calor prevalecerá en 13 estados:
Sinaloa
Nayarit
Jalisco
Colima
Michoacán
Guerrero
Morelos
Puebla
Veracruz
Oaxaca
Chiapas
Campeche
Yucatán
Estados con altas temperaturas
Lunes 25 de mayo
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
Martes 26 de mayo
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas (centro), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Aguascalientes (oeste), Guanajuato y Estado de México (suroeste).
Miércoles 27 de mayo
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas (centro), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Aguascalientes (oeste), Guanajuato y Estado de México (suroeste).
Recomendaciones ante calor extremo
La CNPC alertó por su parte que las ondas de calor pueden elevar la temperatura por varios días consecutivos, provocando deshidratación, golpes de calor y afectaciones a la salud.
Por ello, emitió recomendaciones para actuar antes, durante y después de estos periodos de calor extremo:
Antes: Prepárate para temperaturas extremas.
Mantente informado sobre los avisos de calor.
Asegura disponibilidad de agua potable.
Identifica espacios frescos o sombreados.
Revisa el funcionamiento de ventiladores o sistemas de enfriamiento.
Durante: Mantente hidratado y fresco.
Bebe agua simple con frecuencia, aunque no tengas sed.
Evita bebidas alcohólicas o muy azucaradas.
Usa ropa ligera, de colores claros y protege tu cabeza del sol.
Evita actividades físicas entre las 11:00 y las 16:00 horas.
Permanece en lugares frescos y ventilados.
Presta especial atención a niñas, niños, personas mayores y enfermas.
Después: Recupera y vigila tu salud.
Continúa hidratándote.
Reanuda actividades físicas de forma gradual.
Acude a revisión médica si presentas mareo, debilidad o fiebre.
Mantente atento a nuevos avisos de temperatura.
SPB