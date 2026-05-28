¿Primer Huracán 2026? Aviso de Conagua por Posible Ciclón en Esta Zona del Pacífico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) activó hoy, 28 de mayo de 2026, acciones de vigilancia ante la posible formación de una zona de baja presión en el océano Pacífico, con probabilidad de desarrollo ciclónico.

De convertirse en un ciclón tropical, se trataría del primero de la temporada de huracanes 2026 en México, que inició el pasado 15 de mayo en la cuenca del Pacífico.

Aquí te decimos dónde podría formarse el fenómeno meteorológico y qué probabilidad tiene de convertirse en un ciclón.

Para tener en cuenta

Un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

Activan vigilancia en el Pacífico

Este jueves, la Conagua informó en redes sociales sobre la posible formación de una zona de baja presión con potencial ciclónico.

Dicho fenómeno se desarrollaría al suroeste de las costas de Baja California Sur, detalló.

“Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de las costas de Baja California Sur. Presenta 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días”.

En caso de formarse, se trataría del primer ciclón de la temporada y recibiría el nombre de Amanda.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al suroeste de de las costas de #BajaCaliforniaSur. Presenta 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Se mantiene en vigilancia ⬇️ pic.twitter.com/VpW4UteQH6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 28, 2026

Número de tormentas y huracanes previstos en 2026

El pasado 22 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer cuántos ciclones se prevén esta temporada tanto en el Pacífico como en el Atlántico:

Océano Pacífico

Se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales.

De ellos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales.

Mientras que entre 5 y 6 serían huracanes categoría 1 o 2.

Y entre 4 y 5 serían huracanes mayores, categoría 3, 4 o 5.

Océano Atlántico

Se pronostican entre 11 y 15 ciclones tropicales. De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales. Mientras que entre 3 y 5 serían huracanes categoría 1 o 2. Y entre 1 y 2 serían huracanes mayores, categoría 3, 4 o 5.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB