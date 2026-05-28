¿Primer Huracán 2026? Aviso de Conagua por Posible Ciclón en Esta Zona del Pacífico

La Comisión Nacional del Agua vigila zona en el Pacífico donde podría formarse próximamente una baja presión con potencial ciclónico

Imagen de satélite de la República Mexicana el 28 de mayo de 2026.Sistemas meteorológicos en la República Mexicana el 28 de mayo de 2026. Imagen de satélite: SMN

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Atención: Conagua activa vigilancia por posible ciclón en el océano Pacífico. ¿Será el primer huracán de la temporada? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+