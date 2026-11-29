Tras dos días de descenso de temperaturas, seguirá la caída de nieve, lluvias y rachas de viento, debido al ingreso del frente frío 9. ¿Cuáles serán los estados más afectados este lunes 29 de noviembre 2026? Te contamos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en algunas zonas del país se pronostican temperaturas de hasta -10° C.

¿Dónde se esperan las temperaturas más bajas por el frente frío?

El lunes, el frente frío número 9 se desplazará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, e interaccionará con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se localizará sobre el occidente de dicho golfo, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mencionada península, además del sureste del país.

Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente ocasionará evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Tabasco; además de mantener el ambiente matutino frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Este 30 de noviembre, un nuevo frente frío (número 10) se aproximará al noroeste del territorio nacional propiciando rachas fuertes de viento en dicha región, además de chubascos en Baja California.

¿Cuál es la temperatura que se espera este lunes 29 de noviembre 2026?