Alerta en Esta Zona de México por Huracán Trudy: Trayectoria del Ciclón que se Acerca

El huracán Trudy se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico y mantiene condiciones de riesgo para las costas del sur de México, donde se pronostican lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 6:30 horas de este viernes, el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presentaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 9 km/h.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que Trudy continúe intensificándose rápidamente, por lo que se mantiene vigilancia ante sus posibles efectos en las zonas costeras.

La circulación del huracán ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste, centro y sur de Michoacán.

Además, se pronostican vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h, en la costa de Guerrero. En los litorales de Michoacán y Oaxaca se esperan vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h.

El oleaje también podría representar un riesgo para las zonas costeras, con alturas de 4 a 5 metros en Guerrero y Michoacán, y de 3 a 4 metros en Oaxaca.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Asimismo, se modificó la zona de prevención por vientos de tormenta tropical, que comprende desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Conagua advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados. Por ello, exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 15 km/h. Hasta el momento del reporte, Simon no generaba efectos en territorio mexicano.

Huracán Trudy podría acercarse a Jalisco y Colima el domingo

Durante la conferencia mañanera de este viernes, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que el huracán Trudy podría intensificarse a categoría 4 y acercarse a las costas de Jalisco y Colima entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando se prevé que se encuentre como categoría 3, a unos 65 kilómetros de la costa.

El funcionario explicó que el ciclón ha registrado una rápida intensificación y que su trayectoria podría modificarse, por lo que pidió a la población mantenerse alerta. También señaló que Trudy tendrá cierta interacción con el frente frío número 2.

Los efectos más importantes del viento y oleaje podrían comenzar desde el sábado, con mayor impacto en las costas de Jalisco y la zona de Manzanillo, Colima. Vázquez Romaña advirtió que cualquier cambio en la trayectoria, incluso hacia el este o el oeste, podría modificar las condiciones previstas.