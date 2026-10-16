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Alerta en Esta Zona de México por Huracán Trudy: Trayectoria del Ciclón que se Acerca

Conagua advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos

Lluvias en Acapulco por Paso del Huracán TrudyLluvias en Acapulco por Paso del Huracán Trudy. Foto: Reuters

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Huracán Trudy avanza hacia el noroeste con vientos de 195 km/h. Se esperan lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca. Conagua advierte sobre riesgos de inundaciones

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