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Se Forman Tormentas Tropicales Odalys y Fay; Estas Son Sus Trayectorias

Durante la madrugada, se conformaron estos fenómenos; no se prevén alertas para el territorio nacional

Mapa satélital con tormentas cerca de México hoy, 20 de septiembre 2026Foto: Conagua
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