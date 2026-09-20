Dos nuevas tormentas tropicales, Fay y Odalys, se han formado en el norte del océano Atlántico y en el océano Pacífico, respectivamente, y hasta el momento no parecen representar un riesgo para tierra.

Durante las primeras horas del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre el desarrollo de estos ciclones. Odalys se encuentra a 2,005 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Fay, por su parte, se ubicaba unos 730 kilómetros al suroeste de las Azores.

Tanto autoridades meteorológicas nacionales como internacionales descartaron que haya alertas o avisos costeros en vigor.

Fay presenta vientos máximos sostenidos que se registraron en 75 km/h a las 3 de la mañana (tiempo del centro de México); no obstante, se espera un fortalecimiento adicional a corto plazo.

De acuerdo con su trayectoria, se desplazaba hacia el norte-noreste a 7 km/h.

Las Azores son una región autónoma de Portugal, a unas 800 millas de la costa del Portugal continental.

En el caso de Odalys, los vientos máximos sostenidos son de 65 km/h y rachas de 85 km/h, indicó el SMN.

El sistema no genera efectos en el país y no se prevé que represente peligro para el territorio nacional, aunque se pronostica su evolución a huracán categoría 1.