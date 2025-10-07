Detienen a Hombre y su Presunta Suegra por Fingir Supuesto Robo en Torreón

Elementos de la Policía Municipal de Torreón detuvieron este martes a un hombre y una mujer relacionados con un presunto robo violento en el centro de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de la 13:00 horas sobre la calle González Ortega, cuando varios ciudadanos alertaron a los oficiales tras presenciar una riña. La víctima, una mujer de 55 años, denunció que se dirigía a depositar dinero cuando un sujeto le arrebató una mochila con más de 81 mil pesos en efectivo.

El presunto ladrón, de 33 años, intentó escapar abandonando su motocicleta, pero transeúntes lo detuvieron hasta la llegada de la policía. Durante el arresto, el hombre declaró que la supuesta víctima era su suegra y que ambos habían planeado simular el asalto.

Ante esta versión, la mujer también fue detenida después de reaccionar agresivamente contra los agentes. Ambos quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones del caso.

Hombre intenta robar banco en Saltillo

La madrugada del 25 de septiembre de 2025, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a un ladrón que ingresó a un banco al sur de la ciudad mediante un boquete. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Saltillo, quienes rodearon el edificio y localizaron el punto de acceso en la parte posterior de la sucursal.

Los agentes ingresaron al banco y detuvieron al presunto responsable, identificado como José Gilberto “N”, originario de Frontera, Coahuila. Durante el operativo se encontraron varias bolsas de monedas de distintas denominaciones. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

