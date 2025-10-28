Cae en Coahuila Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional

La noche de este martes 28 de octubre del 2025 se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3990, esta fue en honor a San Judas Tadeo, santo reconocido por los fieles como el patrono de las causas difíciles.

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 35810.

Resultados Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional de Hoy 28 de Octubre del 2025

La serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila , la series número 2 y 3 fueron dispuestas para su venta mediante canales electrónicos. Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 0, 4 y 4.

Premio mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo

La Lotería Nacional celebró la noche del 30 de mayo de 2025 el sorteo superior número 2846, conmemorando el 40 aniversario de la Defensoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Noticia relacionada: Cae Sorteo Superior 2846 de la Lotería Nacional en Saltillo, Coahuila

En aquella ocasión el número ganador fue el 33651, correspondiente al premio mayor de 17 millones de pesos, dividido en dos series. La primera fue vendida a través de medios electrónicos, mientras que la segunda se remitió a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Los reintegros se asignaron a los billetes cuyas terminaciones fueron 1 y 4.

