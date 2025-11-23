Camioneta Queda Encima de Automóvil Después Accidente en Carretera Torreón-Matamoros

La tarde de este domingo 23 de noviembre se registró un accidente vial sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura de la colonia Gustavo Díaz Ordaz. De acuerdo con los peritajes, un vehículo circulaba de oriente a poniente a exceso de velocidad cuando impactó una camioneta conducida por Clara, de 33 años.

Por la fuerza del choque, la camioneta se proyectó contra un automóvil que transitaba adelante, provocando que la camioneta quedara parcialmente encima del vehículo que originó el incidente.

Derivado del percance, un menor de 7 años que viajaba en el vehículo responsable del choque resultó con lesiones leves, fue valorado en el lugar por los cuerpos de emergencia y no requirió traslado a un hospital. Por su parte, el resto de los conductores no presentaron heridas.

Motociclista resulta fracturado en choquecarambola en Gómez Palacio

Un motociclista resultó fracturado tras participar en un accidente tipo carambola registrado en el bulevar Miguel Alemán y la avenida Victoria en Gómez Palacio. El percance ocurrió cuando un vehículo que circulaba con dirección a Lerdo frenó al llegar al semáforo. Miguel Ángel, de 26 años, quien viajaba en su motocicleta, se impactó contra la parte trasera del automóvil.

Posteriormente, una camioneta chocó por detrás a la motocicleta, lo que proyectó a Miguel Ángel y lo dejó lesionado a un costado de la vialidad. El joven fue atendido y trasladado de emergencia al Hospital General, mientras elementos de Bomberos y agentes de Vialidad despejaban la zona.

