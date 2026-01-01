Chofer de Aplicación Atropella a sus Pasajeros al ser Impactado por Vehículo en Torreón

A primera hora de este 1 de enero del 2026, un chofer de aplicación atropelló a sus propios pasajeros, en hechos registrados en la Colonia Eduardo Guerra de Torreón.

El conductor de un vehículo blanco, vehículo de aplicación, circulaba por la Avenida Cuarta, a la altura de la Calle J, cuando de repente dormitó y se estampó contra un vehículo rojo que estaba estacionado.

Este vehículo rojo, a su vez, se proyectó contra tres jóvenes, quienes fueron las que pidieron el servicio de transporte por aplicación; una de ellas terminó lesionada. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte y valoraron a la joven más perjudicada, quien no requirió traslado al hospital.

El agente de Peritos tomó conocimiento de los hechos y trasladó al conductor del auto a los Tribunales de Justicia Municipal. Las jóvenes se disponían a regresar a su casa luego de pasar la fiesta de Año Nuevo en este sector.

Se incendia vehículo al chocar contra muro de contención en Carretera Torreón-Matamoros

Un joven de 19 años, identificado como Eder “N”, protagonizó un accidente luego de chocar su vehículo contra un muro de contención en la Carretera Torreón-Matamoros y el Periférico Raúl López Sánchez, alrededor de las 8:00 horas de este 1 de enero de 2026.

Según testigos, Eder “N” circulaba por la Carretera a Mieleras con dirección al periférico cuando perdió el control de su vehículo debido al estado de ebriedad y al presunto desvelo. El impacto fue tan fuerte que el vehículo comenzó a incendiarse.

Eder “N” fue atendido por paramédicos, pero no requirió traslado a un hospital; sin embargo, fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por conducir en estado de ebriedad.

