¿A Qué Hora y Cuál Será la Ruta del Desfile Xantolum 2025 del Día de Muertos en Saltillo?

El desfile Xantolum del Día de Muertos llenará de color las principales calles de Saltillo este sábado 1 de noviembre del 2025, con la participación de catrinas, catrines y carros alegóricos.

El recorrido iniciará a las 17:00 horas en el cruce de la avenida Universidad y el bulevar Venustiano Carranza, avanzará hacia el sur por Carranza y Allende, atravesará la Plaza de la Nueva Tlaxcala y continuará por la calle De la Fuente hasta llegar a la Escuela Coahuila.

Se prevé la participación de más de tres mil personas provenientes de escuelas, universidades, asociaciones, colectivos artísticos, empresas y corporaciones de seguridad y rescate. Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil para garantizar la seguridad durante el evento.

Cartelera Festival de las Ánimas del Desierto en Saltillo

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo dio inicio al Festival Ánimas del Desierto 2025, evento que busca mantener vivas las tradiciones mexicanas. La edición de este año comenzó el 28 de octubre y concluirá el 6 de noviembre, con una agenda de 71 actividades.

Las autoridades estimaron la asistencia de más de 350 mil personas y la participación de cerca de dos mil artistas. Entre las actividades destacan figuras monumentales que celebran la identidad local, además de presentaciones musicales, talleres, exposiciones y recorridos alusivos al Día de Muertos.

Para el día lunes 3 de noviembre tiene previsto presentar una obra de teatro familiar titulada Brujas, una princesa sin cuento en el Teatro de la Ciudad Fernando Solar a las 19:00 horas.

El martes 4 de noviembre se realizará un pan de muerto monumental en la explanada de la Biblioteca Múzquiz Blanco de la Alameda Zaragoza, así como una charla sobre actividad paranormal.

