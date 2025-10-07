Detienen a Madre por Omisión de Cuidados en Torreón; Su Hijo Menor Bebió Alcohol y Tenía Golpes

Una mujer de 32 años fue detenida por omisión de cuidados después de que su hijo menor fuera encontrado en estado grave. El niño había consumido alcohol y presentaba golpes presuntamente provocados por su padre. Los hechos ocurrieron en la colonia Monterreal en Torreón tras un reporte de emergencia.

Policías Municipales acudieron al domicilio luego de recibir una llamada de auxilio. Al llegar, los agentes encontraron al menor en condiciones delicadas que requerían atención inmediata.

La detenida, identificada como Viridiana “N”, llegó al lugar momentos después, fue informada de la situación y arrestada. Posteriormente, fue presentada ante el Ministerio Público para que se determinara su situación legal.

Madre abandona a sus hijos en ejido de Torreón

El martes 16 de septiembre del 2025, elementos de la Policía Municipal de Torreón detuvieron a una mujer de 25 años por abandonar a sus tres hijos menores en el ejido El Águila. Los niños fueron encontrados pidiendo comida en la calle y uno de ellos fue mordido por un perro.

La madre identificada como Dayan “N”, fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de abandono de persona. Mientras tanto, los tres niños fueron trasladados a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para garantizar su protección y resguardo.

