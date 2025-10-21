Encuentran Cuerpo de Menor en la Colonia Miguel Hidalgo en Saltillo

Durante la tarde de este martes 21 de septiembre del 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de edad en un callejón de la calle 1 cruce con el bulevar Benito Juárez en la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Saltillo.

Elementos de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) , realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer el hallazgo.

El cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley y determinar con precisión la causa del fallecimiento y la identidad de la víctima.

Encuentran sin Vida a Joven de Nuevo León en la Sierra de Arteaga

El joven Erick Fidel de 20 años y originario de Nuevo León, fue localizado sin vida en un camino vecinal de la comunidad de Jame, en la Sierra de Arteaga, Coahuila, la tarde del 14 de octubre de 2025. El hallazgo se dio luego de que un reporte al 911 alertara sobre la presencia de un cuerpo en estado de descomposición.

El hallazgo se dio luego de que un reporte al 911 alertara sobre la presencia de un cuerpo en estado de descomposición. El joven había sido reportado como desaparecido desde el 8 de octubre en el municipio de Apodaca.

Localizan Sin Vida en la Sierra de Arteaga a Joven Desaparecido en Nuevo León.

