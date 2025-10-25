Grupo Vida Encuentra Restos Humanos en Gómez Palacio; Fueron Alertados por Llamada Anónima

El Grupo Vida localizó restos humanos en Gómez Palacio, Durango, luego de recibir una llamada anónima la tarde del viernes 24 de octubre del 2025, informó que la búsqueda se llevó a cabo la mañana del sábado y tuvo un resultado positivo.

La osamenta se encontraba en avanzado estado de descomposición y desarticulada, aparentemente por la acción de animales. Junto a los restos fueron halladas prendas como un pantalón, tenis y calcetines.

Las autoridades aseguraron el área y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar análisis de ADN, pues el cuerpo llevaba varios meses en el lugar. Grupo Vida destacó que en sus más recientes operativos han obtenido resultados positivos, con recuperaciones en fosas comunes.

Localizan osamenta humana cerca del fraccionamiento Villas del Desierto

El 17 de septiembre de 2025, autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron hacia las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Desierto, luego de que una llamada al número de emergencias reportara el hallazgo de lo que parecían restos humanos. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Municipal y Estatal, junto con personal de Servicios Periciales, acudieron al sitio para acordonar el área y comenzar con las diligencias correspondientes.

Al inspeccionar el lugar, peritos confirmaron que se trataba de una osamenta humana compuesta por un cráneo, cadera y huesos de ambas piernas, además de un par de tenis que podrían servir como indicio. Los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en el ejido San Miguel.

