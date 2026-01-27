Hombre Encuentra Muerto a su Compañero de Trabajo en Departamento de Saltillo

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su departamento durante la mañana de este martes 27 de enero en la colonia Jardín al norte de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los hechos se reportaron a las 7:15 horas, cuando uno de sus compañeros pasó por él para ir al trabajo, sin embargo, no respondió las llamadas, ni al timbre de la puerta. El hombre le pidió al vecino que lo apoyara para asomarse al interior del departamento ubicado en la calle Roble entre Pino y Nogal.

Desde la ventana trasera del departamento aledaño, el vecino observó que Miguel Ángel Sánchez Serrano de 37 años, estaba tendido en el baño. Elementos de Bomberos de Saltillo acudieron al llamado de emergencia, ya que se percibía un olor a gas. Quitaron la protección de la ventana y pudieron ingresar al domicilio, cerraron las válvulas del calentador, así como la llave de la regadera.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones y trasladaron el cuerpo de la víctima al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para conocer la causa de muerte, ya que no se descarta una intoxicación por monóxido de carbono o un infarto. Se informó que Miguel trabajaba como fisioterapeuta y era originario de Toluca, Estado de México.

Localizan a hombre sin vida en hotel en carretera Torreón-Matamoros

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un hotel ubicado sobre la carretera Torreón-Matamoros, durante la tarde del lunes 26 de enero. El hallazgo se realizó luego de que el personal del establecimiento solicitara el apoyo de los servicios de emergencia, tras no obtener respuesta del huésped.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

