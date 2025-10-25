Trabajador Sufre Descarga Eléctrica de 220 Voltios en Establo en Carretera Hidalgo-Buenavista

Un trabajador de 32 años resultó electrocutado en un establo ubicado sobre la carretera Hidalgo-Buenavista. El hombre identificado como Juan Manuel Martínez, originario de El Vergel, Durango, recibió una descarga eléctrica de 220 voltios mientras laboraba en la parte alta de un silo. La lesión le provocó quemaduras en la mano derecha.

Según testigos, el hombre subió con una pala, pese a que se le advirtió del peligro de las líneas eléctricas. El camión en el que trabajaba estaba justo debajo de los cables de alta tensión. Al realizar movimientos cerca del cableado, recibió la descarga que lo dejó lesionado.

Elementos de la Cruz Roja trasladaron al herido al Hospital General para su atención. Al lugar también acudieron elementos de la Policía Civil de Coahuila y de Protección Civil. Los trabajadores externos contratados para esta labor no cuentan con ningún tipo de seguro médico, lo que complica su situación.

Un niño de tres años fue hospitalizado en Piedras Negras, tras sufrir una descarga eléctrica que le causó quemaduras de primero y segundo grado en ambas manos. Su madre lo llevó de inmediato al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde recibió atención médica por las lesiones.

Según la versión de la madre, el accidente ocurrió en su vivienda ubicada en la colonia El Mirador, cuando encontró al menor tirado en el piso con un cable de televisión. Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) , Policía Civil Coahuila y PRONNIF realizaron las indagatorias correspondientes para determinar si el incidente tuvo alguna responsabilidad penal.

