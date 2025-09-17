Madre Abandona a sus Tres Hijos Menores en Torreón; Pedían Comida y Uno Fue Mordido por un Perro

Elementos de la Policía Municipal detuvieron el martes 16 de septiembre a una madre de 25 años por abandonar a sus tres hijos menores en el ejido El Águila en Torreón. Los niños de 4,5 y 7 años pedían comida en la calle cuando vecinos alertaron a las autoridades alrededor de las 21:00 horas.

Madre Abandona a sus Hijos en Ejido de Torreón; Niños Pedían Comida en la Calle

Uno de los menores resultó mordido por un perro y fue atendido por una enfermera del lugar. Los vecinos reportaron que esta situación es constante ya que los niños frecuentemente deambulaban solos en la vía pública en busca de alimento.

Dayan "N" fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de abandono de persona. Los tres menores fueron canalizados a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para su protección y resguardo.

Arrestan a madre por agredir a su hijo en Torreón

El pasado 3 de junio del 2025, una mujer fue detenida en la colonia Loma Real Dos de Torreón, señalada por presunto maltrato en contra de su hijo de ocho años. El menor huyó de su vivienda durante la madrugada y llegó con golpes visibles a la casa de su abuela, quien pidió ayuda a las autoridades.

Noticia relacionada: Niño Huye de Casa por Presunto Maltrato de su Madre en Torreón

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y tras la denuncia, la mujer quedó a disposición del Ministerio Público. El caso fue turnado a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia para la atención y resguardo del menor.

