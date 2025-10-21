Menor Abandona a su Madre Lesionada Después de Provocar Accidente en Coahuila

Un conductor presuntamente menor de edad chocó su automóvil contra una casa en la colonia Hacienda La Luna, en Piedras Negras. Testigos señalaron que, tras el fuerte impacto, el joven descendió del vehículo y huyó del lugar, dejando a su propia madre atrapada en el interior de la unidad.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada de este martes 21 de noviembre del 2025, cuando elementos de Tránsito y Vialidad fueron alertados por vecinos sobre una mujer lesionada en el cruce de las calles Santiago Treviño y Sierra de la Gloria.

Menor Choca su Vehículo y Abandona a su Madre Lesionada en Piedras Negras.

Como resultado del impacto, la vivienda marcada con el número 1419 sufrió daños en el portón metálico y la puerta principal, mientras que el automóvil presentó afectaciones considerables. La mujer identificada como Yahaira “N”, resultó con una lesión en el tobillo izquierdo.

