La mañana de este martes, un bebé de un mes de nacido perdió la vida en Torreón, Coahuila, tras haber ingerido leche materna. Los primeros reportes indican que la probable causa del fallecimiento fue una broncoaspiración, una condición en la cual el contenido del estómago entra en los pulmones, causando dificultad para respirar y, en casos graves, la muerte.

Encuentran sin vida al bebé

Los hechos ocurrieron en una casa en la colonia Francisco Villa, la familia del menor se percató que el bebé no respiraba después de haber sido alimentado, por lo que rápidamente realizaron primero auxilios, al ver que no reaccionaba, lo trasladaron al hospital pero pese a los intentos de los médicos, el recién nacido ya no contaba con signos vitales.

La familia trasladó al bebé a un hospital de la ciudad tras ver que el recién nacido no reaccionaba. Foto: N+

Los doctores informaron de la situación a las autoridades policiales, quienes acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones pertinentes.

El cuerpo del bebé fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia tal como lo marca la ley para determinar la causa específica de su fallecimiento.

