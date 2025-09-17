Muere Adulto Mayor Arrollado por Patrulla K9 de la Policía Municipal en Saltillo

Un adulto mayor murió atropellado por una patrulla del agrupamiento K9 de la Policía Municipal de Saltillo la noche de este miércoles 17 de septiembre del 2025. La unidad circulaba por la Avenida Presidente Cárdenas con semáforo en verde y al llegar al cruce con la calle General Cepeda, el hombre de la tercera edad cruzó la calle y fue embestido.

Testigos mencionaron que la patrulla iba por el carril central y rebasó por la izquierda sin percatarse de la presencia del hombre, quien era originario de Monterrey. El oficial conductor de la unidad solicitó apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja, pero los paramédicos nada pudieron hacer por salvar la vida del adulto mayor

Agentes de Servicios Periciales arribaron al lugar e iniciaron con las primeras investigaciones., el cuerpo del hombre de la tercera edad fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el elemento que participó en el incidente fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público mientras se deslindan responsabilidades. Asimismo, lamentaron el hecho y señalaron que se encargarán de los gastos funerarios y coordinarán con la compañía de seguros para la indemnización.

Muere adulto mayor arrollado en Saltillo

Un jardinero de 66 años murió atropellado por una joven que conducía en el carril de alta velocidad del bulevar Venustiano Carranza durante la mañana del 11 de septiembre de 2025 .

Según testigos, la conductora perdió visibilidad por un camión de transporte de personal que transitaba en el carril contiguo, lo que provocó que no viera al trabajador y lo impactara, proyectándolo aproximadamente 50 metros. Agentes de la Policía Municipal y Tránsito de Saltillo acordonaron la zona, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes.

Muere Trabajador de la Tercera Edad Arrollado en Blvd. Venustiano Carranza en Saltillo.

