Muere Maestra al Interior de Salón de Clases en Torreón

La mañana de este jueves 4 de diciembre, la maestra Rosalba Espino se encontraba trabajando en su salón de clases en un colegio particular de Torreón cuando, de manera repentina, se desvaneció y perdió la vida.

La maestra, de 61 años, fue auxiliada de inmediato por sus compañeros, quienes realizaron el reporte a los cuerpos de emergencia, sin embargo, al llegar los paramédicos ya no fue posible reanimarla.

Maestra Muere en su Salón de Clases en Colegio de Torreón.

De forma preliminar, se indicó que un infarto fulminante habría sido la causa del fallecimiento. La maestra laboraba en el plantel ubicado sobre la calle Donato Guerra, entre Juárez e Hidalgo.

Agente del Ministerio Público arribaron al lugar para tomar conocimiento del caso y ordenar el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Maestra de primaria se desmaya en salón de clases en Parras de la Fuente

El pasado 22 de mayo, una maestra de la primaria Rafael Ramírez Castañeda, en la colonia Hacienda del Rosario de Parras de la Fuente, se desmayó mientras impartía clases. Los alumnos salieron a pedir ayuda y el personal directivo solicitó la presencia de paramédicos, quienes la encontraron consciente y recostada en una banca.

Noticia relacionada: Maestra se Desmaya Frente a Alumnos por Golpe de Calor en Coahuila

Luego de una revisión rápida, los socorristas la estabilizaron y la trasladaron a un centro médico. Se informó que la maestra sufrió un golpe de calor, pues el aula no contaba con aire acondicionado. No se dieron a conocer más datos sobre su estado de salud.

Historias recomendadas: