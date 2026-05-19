Muere Trabajador en Derrumbe en Obra del Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón

La tarde de este miércoles 19 de mayo se registró un derrumbe en las obras del Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón, dejando como saldo una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, dos trabajadores se encontraban realizando labores para retirar cableado eléctrico cuando ocurrió el colapso de tierra. Tras el incidente, compañeros de la obra solicitaron apoyo en una clínica privada ubicada frente a la construcción, donde el personal médico brindó los primeros auxilios a las personas atrapadas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil municipal y estatal, además de cuerpos de rescate, quienes realizaron maniobras para liberar a los trabajadores que quedaron sepultados tras el derrumbe.

Autoridades confirmaron que uno de los trabajadores perdió la vida a consecuencia de este trágico accidente.

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