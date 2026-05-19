Implementan Operativo Mochila con Detector de Metales en Secundaria de Gómez Palacio

La mañana de este martes 19 de mayo, padres de familia y maestros realizaron un operativo de revisión mochila a los alumnos de la escuela Secundaria Técnica #45 en Gómez Palacio.

Este operativo se llevó a cabo con el uso de detectores de metales, que fueron entregados por la subsecretaría de educación para realizar estos operativos como medida de prevención ante las amenazas de tiroteo que se han registrado en la región laguna durante este año.

Estos detectores emiten un sonido cuando perciben el metal, en su mayoría, se detectaban monedas, llaves, celulares o audífonos en las mochilas de los estudiantes.

La única peculiaridad durante esta revisión fue el hallazgo de una segueta, que es utilizada por un alumno en el taller de carpintería, sin embargo, esta herramienta le fue retirada al joven y cuando entre a su clase, se le entregará otra vez.

700 alumnos forman el turno matutino de este plantel, que no ha registrado amenazas en lo que va del año. La coordinación del plantel consiguió dos detectores de metal que se sumaron a los otros dos que les otorgó la subsecretaría de educación para realizar esta revisión.

Encuentran navaja y bala en mochilas de estudiantes durante pruebas con detectores de metales en Gómez Palacio

El pasado 12 de mayo se realizaron pruebas pilotos en escuelas de La Laguna de Durango, donde autoridades educativas localizaron una navaja y una bala en mochilas de alumnos de primaria en Gómez Palacio. Los objetos fueron detectados durante revisiones con detectores de metales aplicadas en el plantel.

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Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y los estudiantes involucrados recibieron medidas disciplinarias de carácter educativo, sin ser expulsados. Posteriormente, la Secretaría de Educación solicitó autorización para ampliar el uso de detectores de metales en más de 200 escuelas de nivel básico de la región durante el próximo ciclo escolar.

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