Rescatan a Hombre a Punto de Morir Ahogado en el Río Bravo en Coahuila

Personas que paseaban por el Paseo del Río en Piedras Negras rescataron a un hombre que estuvo a punto de morir ahogado en el Río Bravo. Peatones al percatarse de la situación se acercaron para auxiliarlo y lograron ponerlo a salvo.

Rescatan a Hombre que Estuvo a Punto de Ahogarse en el Río Bravo en Piedras Negras.

Minutos después arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes le brindaron los primeros auxilios. De acuerdo con los primeros reportes, se trataría de un hombre de origen hondureño.

El departamento de Bomberos y Protección Civil hicieron un llamado para evitar ingresar al Río Bravo ya que en ocasiones se hace trasvases de la Presa de la Amistad en Acuña a la Presa Falcón en Tamaulipas y esto genera que aumente considerablemente el caudal del río, volviéndose más peligroso para las personas que intentan cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos.

Rescatan a familia extraviada en el Río Bravo

Una familia guatemalteca que llevaba tres días extraviada en una zona despoblada del Río Bravo, cerca de Piedras Negras, fue localizada durante la madrugada del 22 de octubre de 2025. Elementos del Grupo Beta realizaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Noticia relacionada: Rescatan a Familia Guatemalteca que Estuvo Tres Días Extraviada en el Río Bravo

Al encontrarlos, los agentes confirmaron que la pareja y sus tres hijos menores estaban en buen estado de salud. El personal les proporcionó hidratación y atención básica antes de trasladarlos a la central de autobuses para continuar con su retorno hacia el sur del país.

Historias recomendadas: