Accidentes

Descartan Consumo de Alcohol en Policía que Mató a Vendedor en Matamoros, Coahuila

Los exámenes toxicológicos y de alcoholimetría dieron negativos en el elemento de seguridad que atropelló a un hombre

Descartan Consumo de Alcohol en Policía que Mató a Vendedor en Matamoros, CoahuilaLa Fiscalía judicializó únicamente al Policía Municipal de Viesca por un delito de carácter culposo. Foto: Archivo N+

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Los exámenes toxicológicos y de alcoholimetría

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