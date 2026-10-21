Los exámenes toxicológicos y de alcoholimetría practicados al elemento de seguridad que arrolló a un comerciante en el municipio de Matamoros resultaron negativos, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

De acuerdo con el testimonio Mayra Azucena Guzmán Jiménez, hermana del occiso, señaló que, la unidad policial circulaba a en presunto exceso de velocidad y arrastró a su hermano hasta la esquina

El delegado de la Fiscalía en la Delegación Laguna I, Carlos Rangel, detalló que la mañana de este martes inició la audiencia de vinculación a proceso por el percance vial ocurrido el pasado domingo 18 de octubre, en el que perdió la vida un vendedor de barbacoa.

Explicó que la Fiscalía judicializó únicamente al conductor de la unidad por un delito de carácter culposo, mientras continúan las indagatorias para integrar la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades.

Precisó que el elemento señalado pertenece a la Policía Municipal de Viesca y que al momento de los hechos conducía una unidad de la Policía Estatal sin haber consumido alcohol ni ninguna otra sustancia, según arrojaron los estudios.

Finalmente, se dio a conocer que los agentes se encontraban en Matamoros a esa hora debido a que iban a dejar a compañeros que acababan de concluir su turno.