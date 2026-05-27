Explota Casa por Acumulación de Gas en Torreón

La noche de este 26 de mayo del 2026 se registró una explosión en una casa ubicada sobre la calle Quebec, en la colonia Palmas San Isidro, en Torreón, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y vecinos del sector.

De acuerdo con información preliminar, la explosión se debió a un acumulamiento de gas al interior del domicilio.

Presuntamente, al momento en que Miguel Ángel, de 35 años, encendió la luz, se originó la onda expansiva que provocó severos daños materiales en la vivienda que rentaba.

La explosión derrumbó una de las bardas de la casa y ocasionó que varios ventanales se quebraran debido a la fuerza del estallido.

Foto: N+

Explosión en colonia Palmas San Isidro deja grave a hombre

Miguel Ángel resultó gravemente lesionado, por lo que fue trasladado de emergencia a la Clínica 16 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente.