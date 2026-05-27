Explota Casa por Acumulación de Gas en Torreón

La explosión por acumulación de gas en la colonia Palmas San Isidro presuntamente se originó cuando Miguel Ángel encendió la luz de la casa

Explota casa por acumulación de gas en colonia Palmas San Isidro de TorreónFoto: N+

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Una casa en Torreón explota por acumulación de gas al encender la luz. Miguel Ángel, de 35 años, resultó gravemente herido.

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