Seguridad

Fiscalía Confirma Muerte de Bebé por Presunta Violencia en Saltillo, Coahuila

La madre y el padrastro de la menor fueron detenidos por el delito de feminicidio

Fiscalía Confirma Muerte de Bebé por Presunta Violencia en Saltillo, CoahuilaLa bebé murió en las instalaciones del Hospital Materno Infantil. Foto: N+

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