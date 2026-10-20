En Saltillo, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de una bebé de un año, identificada como Darlertt Sarai, quien permaneció varios días hospitalizada debido a lesiones presuntamente relacionadas con un caso de violencia. Por estos hechos, las autoridades detuvieron a la madre de la pequeña y a su padrastro, ambos menores de edad, como presuntos responsables del delito de feminicidio.

De acuerdo con la información disponible, la pequeña ingresó al Hospital Materno Infantil durante la semana pasada, luego de presentar diversas lesiones. Pese a recibir atención médica y permanecer internada durante varios días, su estado de salud se complicó y finalmente perdió la vida.

Los primeros reportes señalan que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la menor el 15 de octubre, en un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo. Durante la valoración, detectaron que la bebé presentaba golpes y moretones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

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Tras conocer el caso, la Fiscalía para Niños, Niñas y la Familia, en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), intervino e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que la pequeña resultó lesionada. Como parte de las primeras acciones, se concretó la detención de la madre y el padrastro, quienes enfrentan señalamientos por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Las autoridades deberán determinar el origen y la gravedad de las lesiones que presentaba la bebé, así como establecer la causa de su muerte y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. La investigación continuará para deslindar responsabilidades conforme avancen las diligencias ministeriales.