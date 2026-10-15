Localizan Osamenta en Predio Baldío al Norte de Saltillo, Coahuila

Una osamenta fue localizada en un predio baldío ubicado a un costado del bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de Saltillo, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

El hallazgo de los posibles restos humanos fue reportado por personas que transitaban por la zona durante la tarde de este miércoles, a la altura de la calle Efraín Siller. Tras recibir el aviso, las autoridades se trasladaron al sitio para verificar el reporte y comenzar con las investigaciones.

Agentes de Servicios Periciales acudieron al terreno para realizar la inspección y recabar los primeros indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hallazgo. El caso quedó bajo investigación del área de Homicidios, cuyos elementos buscarán determinar la identidad de la persona y establecer las condiciones en las que ocurrió su muerte.

Durante la revisión del predio también fueron encontradas algunas veladoras. Hasta el momento, se desconoce si estos objetos tienen alguna relación con los restos localizados o si fueron colocados en el lugar por otros motivos.

Habitantes del sector mencionaron a las autoridades que podría tratarse de un hombre en situación de calle que era visto frecuentemente por la zona.