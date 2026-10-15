Seguridad

Localizan Osamenta en Predio Baldío al Norte de Saltillo, Coahuila

Personas que transitaban por el sector reportaron el hallazgo de posibles restos humanos

Localizan Osamenta en Predio Baldío al Norte de Saltillo, CoahuilaServicios Periciales acudieron al lugar e iniciaron una investigación en el área de homicidios. Foto: N+

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