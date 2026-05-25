Muere Niño por Caída Dentro de Kínder Mientras Jugaba en Coahuila

El niño de 6 años murió a causa de una caída mientras jugaba en el patio del kínder "María Elena Chanes" en Monclova.

Muere Niño por Caída Dentro de Kínder en MonclovaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Familiares del niño de 6 años denuncian presunta omisión de cuidados por parte de maestras y directivos del kínder "María Elena Chanes" en Monclova.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+