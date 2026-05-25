Muere Niño por Caída Dentro de Kínder Mientras Jugaba en Coahuila

Una tragedia conmocionó este 25 de mayo del 2026 a la colonia Cañada, en Monclova, luego de que un niño de apenas 6 años perdiera la vida dentro del Jardín de Niños “María Elena Chanes”.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor, identificado como Ian, presuntamente sufrió una caída mientras jugaba en el patio del plantel, aparentemente desde un columpio.

Fue el abuelo del menor, Jesús Guel, quien recibió una llamada por parte de directivos de la institución para informarle sobre el fallecimiento de su nieto.

No obstante, la familia denunció una presunta omisión de cuidados por parte de maestras y directivos, al asegurar que el menor fue encontrado tirado y con sangre, sin recibir atención inmediata.

“Pasó mucho tiempo para cuando le brindaron atención. Lo que pido es justicia para mi nieto”, declaró el abuelo del menor.

Además, trascendió que Ian presentaba golpes en la cabeza y que, cuando finalmente fue trasladado a un hospital, ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al jardín de niños para realizar las diligencias correspondientes y así iniciar una carpeta de investigación.

La muerte del menor ha causado indignación entre familiares y ciudadanos, quienes exigen que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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Este caso se suma a otra tragedia reciente ocurrida en Coahuila, donde un menor perdió la vida en un accidente dentro una quinta de Torreón, hecho que también generó consternación entre la ciudadanía.

Muere niño ahogado en Torreón

La noche del 16 de mayo del 2026, un niño murió al ahogarse en una quinta ubicada en la colonia Exhacienda Antigua Los Ángeles, en Torreón.

Familiares trasladaron al menor en un vehículo particular a la Clínica 16 del IMSS, donde médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue clausurado por las autoridades, mientras que la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) inició las investigaciones correspondientes.