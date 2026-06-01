Niña que Señaló Presunto Abuso Sexual por su Padre Ya Está en Resguardo con su Mamá

Una menor de edad dijo ser víctima de abuso sexual por parte de su papá, quien tenía la custodia desde hace un mes

Una niña en Piedras Negras denunció abuso sexual por parte de su padreUna niña en Piedras Negras denunció abuso sexual por parte de su padre. Foto: Captura de pantalla
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