Niña que Señaló Presunto Abuso Sexual por su Padre Ya Está en Resguardo con su Mamá

El Gobierno de Coahuila informó que la niña que denunció presunto abuso sexual por parte de su padre, en el municipio de Piedras Negras, ya está en resguardo con su mamá.

Asimismo, afirmó que se le está brindando la atención necesaria a la menor de 9 años de edad.

Lo que se sabe del caso

En el marco de una diligencia relacionada con la custodia, la niña denunció ser víctima de abuso sexual por parte de su padre, identificado como Eduardo Alejandro, quien tenía su custodia desde hace más de un mes.

En redes sociales circularon videos del momento en que la niña lloraba y se negaba a ir con su papá, lo que causó indignación entre usuarios que pidieron la intervención de las autoridades correspondientes.

La niña pidió regresar con su mamá, Vica Torres, quien denunció que las autoridades de Piedras Negras no habían atendido el caso.

Por estos hechos, familiares bloquearon el Puente Internacional 2 y exigieron que la menor regresara con su mamá.

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Derechos de niños y adolescentes

Sobre este tema, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, externó el llamado a autoridades estatales y a la sociedad para unirse “en una causa que nos corresponde a todos: garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

“En cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley del Sistema Estatal para Garantizar los Derechos Humanos de Niñas y Niños del Estado de Coahuila, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño, el DIF Municipal de Piedras Negras, Coahuila, brindará la asistencia social, jurídica y psicológica necesaria tanto a la menor como a su madre”, dijo.

Según el presidente municipal, dicha acción se realiza en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del estado, “autoridad que cuenta con las facultades correspondientes en el presente caso”, añadió.

SPB