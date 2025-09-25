Sentencian a Hombre por Homicidio de “Chachito” en Panadería de Gómez Palacio, Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una sentencia condenatoria contra el responsable del homicidio de Sebastián "N" apodado de cariño como "Chachito", un menor que murió en una panadería en Gómez Palacio.

A través del agente del Ministerio Público se logró la condena de Uriel Maclovio, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Sebastián de 14 años.

Noticia relacionada: Caso "Chachito": 5 Claves del Asesinato de Menor en Panadería de Gómez Palacio; Pedía Trabajo

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 6 de septiembre, alrededor de las 12:20 horas, Uriel Maclovio se encontraba en compañía de Dante "N" e Isaac "N" dentro de un panadería. Al lugar arribó el menor, quien realizaba mandados para trabajadores y clientes del establecimiento.

Los presuntos responsables sometieron a Sebastián por la espalda y posteriormente, Dante "N" " sacó de entre sus ropas un arma de fuego tipo revólver, con la cual disparó al menor, causándole una lesión de gravedad.

Fiscalía Emite Ficha de Búsqueda por Presunto Homicida de Menor en Panadería de Gómez Palacio.

El adolescente de 14 años fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja de Gómez Palacio para recibir atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos, perdió la vida minutos después.

Uriel Maclovio fue sentenciado mediante un procedimiento abreviado, el juez de control y enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 17 años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa por 14 mil 556 pesos y como reparación del daño, la cantidad de 1 millón 410 mil 726 pesos. La Fiscalía continúa con las investigaciones de este caso ya que hay personas involucradas que se encuentran prófugas.

Encienden veladoras en panadería donde murió “Chachito” para pedir justicia

Familiares y amigos de José Sebastián "Chachito" se reunieron en la panadería ubicada en la calle 5 de Febrero de la colonia Centro para exigir justicia por la muerte del menor.

Noticia relacionada: Colocan Veladoras en Panadería Donde Murió un Menor en Gómez Palacio

Los asistentes llevaron globos, carteles y colocaron veladoras al exterior de la panadería. Durante la reunión, los familiares realizaron una oración por el descanso del menor y pidieron que se esclarezcan las circunstancias del incidente ocurrido el pasado 6 de septiembre. Por su parte, las autoridades estatales abrieron una carpeta de investigación y desplegaron un operativo para localizar al presunto agresor, quien permanece prófugo.

Historias recomendadas: