Sujetos Lanzan Artefacto Explosivo a Casa en Gómez Palacio

Dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo casero contra una casa ubicada en la colonia Filadelfia en Gómez Palacio. El ataque ocurrió la tarde del viernes 3 de octubre del 2025, alrededor de las 15:00 horas. La detonación rompió las ventanas de la vivienda y dañó un vehículo estacionado en el lugar.

El automóvil afectado, una camioneta, presentó múltiples perforaciones por esquirlas en el costado derecho, cerca de la tapa del tanque de gasolina. Hasta el momento, los responsables no han sido identificados, ya que lograron darse a la fuga luego de cometer el atentado.

Un vecino de la zona informó a las autoridades que en días recientes había sido víctima de intentos de extorsión. Además en la calle Tres del mismo Fraccionamiento Filadelfia, entre calle Uno y Doctores, fue localizada una mochila negra que podría estar relacionada con el incidente. Las investigaciones continúan

Falsa alarma de explosivos desata operativo en centros comerciales de Piedras Negras

La tarde del 10 de junio de 2025 se registró una amplia movilización de corporaciones de seguridad tras una amenaza de bomba en tres centros comerciales en Piedras Negras, Coahuila. Más de 300 personas, entre empleados y clientes, fueron evacuadas mientras se activaban los protocolos de emergencia. Las autoridades confirmaron que el reporte era falso y no se presentaron lesionadas.

Noticia relacionada: Falsa Amenaza de Bomba en Tres Centros Comerciales Causa Alarma en Coahuila

En las acciones participaron elementos de los tres órdenes de gobierno, así como Guardia Nacional, Ejército, Bomberos y Protección Civil, quienes revisaron las sucursales ubicadas en Villas del Carmen, Las Fuentes y Zona Centro. Después de descartar cualquier riesgo, las operaciones en los establecimientos regresaron a la normalidad.

Evacúan Centros Comerciales en Coahuila por Falsa Amenaza de Bombas

Historias recomendadas: