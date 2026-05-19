Vinculan a Hombre por Homicidio en Ataque Armado en Gómez Palacio

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una vinculación a proceso para Luis Gerardo "N" por su presunta responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Conrado Moreno de 46 años, quien perdió la vida por una herida por arma de fuego en la cabeza.

Fue el pasado 25 de abril que Conrado circulaba en su camioneta por la calle Benito Juárez de la colonia 14 de mayo en la ciudad de Gómez Palacio, momento en el que se le aproximó Luis Gerardo y le disparó, quitándole la vida.

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Luis Gerardo "N" fue detenido días después y fue puesto a disposición del juez de control quien en audiencia inicial le dictó auto de vinculación a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Vinculan a hombre que presuntamente lesionó a policía y mató a un perro en Piedras Negras

Jose Daniel fue vinculado a proceso por los delitos de lesiones y maltrato animal, luego de los hechos registrados sobre la calle Mar Mediterráneo y Villa de Herrera en la colonia Acoros de Piedras Negras.

De acuerdo con las autoridades, el imputado es señalado de haber lesionado a un elemento policiaco, además de causar la muerte de un perro durante el incidente.

Luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez determinó vincular a proceso a José Daniel "N", mientras continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

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