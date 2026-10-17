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Se Registra Oleaje Intenso y Cierre de Playas en Colima Debido al Paso del Huracán Trudy

Protección Civil colocó banderas negras y acordonó accesos para impedir el ingreso de personas; el puerto permanece cerrado a la navegación

TrudyHuracán Trudy intensifica oleaje y causa cierre de playas en Colima. Foto: N+

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