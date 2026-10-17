Se Registra Oleaje Intenso y Cierre de Playas en Colima Debido al Paso del Huracán Trudy

Las lluvias y el incremento del oleaje provocados por el huracán Trudy han generado medidas preventivas en las costas de Colima, donde Protección Civil ordenó el cierre de playas y restringió el acceso para evitar que las personas se expongan a condiciones peligrosas.

Como parte de estas acciones, las autoridades colocaron banderas negras en las playas y acordonaron los accesos con cintas rojas. Además, el puerto permanece cerrado a la navegación para embarcaciones menores y mayores.

La Secretaría de Marina recomendó a los buques portacontenedores que se encuentran atracados coordinar su salida del puerto para resguardarse ante las condiciones meteorológicas adversas. En Colima, la alerta incrementó a color naranja, correspondiente a que indica peligro alto.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido a las 06:00 horas, Trudy se mantenía como huracán de categoría 1, con su centro localizado a 305 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 410 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presentaba vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

Conagua pronosticó lluvias puntuales torrenciales en las costas y el sur de Jalisco, Colima y el sur y la costa de Michoacán. También se esperaban precipitaciones intensas en el suroeste de Guerrero y fuertes en el sur de Nayarit.

Asimismo, se prevén rachas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora en las costas de Colima y Michoacán, además de oleaje de cuatro a cinco metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Ante las condiciones meteorológicas, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la población identificar un lugar seguro para resguardarse y evitar acercarse a playas o zonas con oleaje elevado.

También pidió no cruzar calles inundadas, ríos ni arroyos, así como atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.