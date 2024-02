La niñez es una etapa de la vida perfecta para el aprendizaje de diversas habilidades; se suele decir que el cerebro de los niños "es como una esponja". Es por ello que a continuación te recomendamos 10 cosas que tu hijo debe aprender desde niño para tener una vida adulta satisfactoria.

1. Utilizar el dinero

Las responsabilidades financieras son ineludibles en la vida adulta. ¿Por qué no preparar a tu hijo para afrontar este tipo de retos? Es importante hacerle comprender que el dinero es un medio, no un fin; no solo hay que ganarlo, sin también hay que saber cómo ahorrarlo y gastarlo de manera adecuada, así podrá tener unas finanzas sanas cuando sea mayor.

2. Un segundo idioma

Aprender una segunda lengua no solo implica poder comunicarse con personas de otros países y la posibilidad de mayores oportunidades laborales, también facilita el desarrollo de otras capacidades cognitivas que permitirán al futuro adulto adaptarse mejor a los cambios, de acuerdo con un estudio reciente.

3. Natación

Fuente: Pixabay El ejercicio es indispensable para llevar una vida saludable y, en particular, la natación es una habilidad que puede salvar tu vida si te encuentras en una alberca o en el mar.

4. Tocar un instrumento

Poder tocar un instrumento no solo permitirá que tu niño desarrolle su creatividad y su sensibilidad artística, sino también, de acuerdo con una investigación científica, contribuye al mejoramiento de las habilidades auditivas del cerebro debido a que cuando interpretamos música activamos varios sistemas cerebrales como el auditivo, motriz y el de percepción.

5. Expresar sus emociones

Es un error evitar que los hijos lloren o buscar que siempre aparenten felicidad; por el contrario, hay que enseñarles desde pequeños cómo identificar sus sentimientos, aceptarlos y comunicarlos. El desarrollo de la llamada inteligencia emocional permitirá que el menor se conozca a sí mismo y sepa cómo reaccionar y así tome mejores decisiones.

6. Bailar

Fuente: Pixabay El baile está muy ligado a la habilidad anteriormente mencionada, ya que permite una mejor comunicación de las emociones por medio del movimiento; además fomenta la creatividad, habilidades sociales, motrices y autoestima. Toma en cuenta que la danza acerca a tu hijo a otras culturas. De modo que un niño que sepa bailar será más abierto y desarrollará confianza en su cuerpo.

7. Limpiar

En distintos contextos, el orden y la higiene son indispensables, esto es algo que tu hijo debe de saber. En países como Japón la limpieza tiene un lugar de suma importancia. Haz partícipe a tu niño en las tareas del hogar para que desde pequeño aprenda a responsabilizarse de este aspecto.

8. Reciclar

Relacionado con la habilidad anterior, reciclar es una habilidad necesaria en un época en la que nuestro planeta tiene serios problemas de contaminación. Es por ello que se debe enseñar a reciclar tanto en la casa como en la escuela.

9. Sentido de orientación

De acuerdo con un artículo del doctor Luis L. Labath de la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, en las neuronas del hipocampo existe una especie de GPS natural que nos permite ubicarnos en el espacio. Es importante que a los niños se les enseñe a orientarse para que desarrollen esta habilidad en la vida adulta y no tengan siempre que depender de una "app" para llegar su destino.

10. Cocinar