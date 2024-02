Desde 1996 se celebra el Día Mundial de la Televisión, 24 horas en las que los pueblos de todo el planeta conmemoran el desarrollo de uno de los inventos más influyentes de la historia de la humanidad.A partir de la invención de los primeros aparatos que permitieron ver imágenes que se transmitían desde un lugar remoto, la humanidad tuvo la oportunidad de atestiguar cómo la historia se desarrollaba ante sus ojos.Con la televisión llegó una nueva forma de enterarse de lo que sucedía en otras partes, no solo a través de la narración de un locutor o de los sonidos que emanaban de una bocina de radio, sino por medio de imágenes.A continuación, 10 momentos históricos que millones pudieron ver a través de la televisión, en vivo y sin interrupción alguna. El Hombre con la Flor en su Boca, 1930 En una de las habitaciones de la residencia del Primer Ministro del Reino Unido en Londres, la empresa Baird Television Development Company instaló una televisión para que la élite británica se maravillara con la primera transmisión de un drama por televisión, El Hombre con la Flor en su Boca.https://www.youtube.com/watch?v=VTa4L-7xU3Q Las Olimpiadas de Verano de Berlín, 1936 El gobierno de Hitler se aseguró de que los Juegos Olímpicos de Berlín fueran el primer evento deportivo de este calibre en televisarse.Gracias a tres tipos de cámaras diferentes fabricadas por la compañía alemana Telefunken, fue posible realizar una extensiva cobertura de los eventos que duró aproximadamente 70 horasFue en esta transmisión cuando el mundo pudo ver cómo el atleta afroamericano Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro frente a las narices de los nazis. Cuarto informe de gobierno de Miguel Alemán, 1950 En México, el primer programa televisivo fue el que tuvo al presidente Alemán como protagonista.Transmitido por la recién fundada XHTV-TV Canal 4 de la familia O'Farrill, el informe fue visto por un número muy reducido de mexicanos que tuvo la oportunidad de ver y escuchar a su presidente desde los pocos aparatos de televisión que había en el país. La distinción de la primera transmisión hecha en México le pertenece a la que el ingeniero Guillermo González Camarena realizó desde una de las habitaciones de su residencia en la calle de Havre, en la actual Zona Rosa de la Ciudad de México, la tarde del 19 de agosto de 1946.Ese mismo año, Camarena fundó la primera estación de televisión de América Latina: XE1GC. Juegos Olímpicos de México, 1968 Diez días después de la masacre de estudiantes del 2 de octubre, decenas de países del mundo llevaron sus aparatos de transmisión televisiva a la Ciudad de México para transmitir directo a los hogares de millones de personas lo que sucedía en los Juegos Olímpicos de México 1968.Ese verano de 1968 no solo se trasmitió por televisión la agenda olímpica, sino también las declaraciones políticas de los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, a través del saludo del "Black Power" de las Panteras Negras en protesta por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos.https://www.youtube.com/watch?v=DYeX1bNROJM Llegada del Hombre a la Luna, 1969 Antes de que acabara la década, millones en todo el planeta pudieron ver la llegada de la humanidad a la Luna.Para lograr una buena transmisión desde nuestro satélite natural, la NASA ordenó fabricar una cámara que fuera ligera y maniobrable para que los astronautas pudieran grabar los primeros pasos de la humanidad sobre la superficie lunar.La única manera en la que fue posible transmitir video de la Luna a la Ti erra fue a través de un procesador de imágenes a 10 cuadros por segundo y a bajísima resolución que podía enviar señales a nuestro planeta vía ondas de radio.Esa transmisión fue recibida por antenas de la NASA que luego una máquina de televisión decodificó para que las diferentes compañías televisivas del mundo fueran capaces de emitirla a las televisiones de cada país. Transmisión interrumpida por el terremoto de 1985 Para muchos mexicanos, uno de los momentos históricos más importantes de su vida fue el del noticiero matinal que fue interrumpido por el sismo magnitud 8.1 del 19 de septiembre de 1985.Al punto de las 07:19:47, hora de la capital, el noticiero conducido esa mañana por Lourdes Guerrero, "se fue a negros" como consecuencia del derrumbe parcial del edificio y total de la antena de Televisa Chapultepec. La Caída del Muro de Berlín, 1989 En noviembre de ese año, el muro de Berlín que representaba la división entre Alemania oriental y occidental, fue derrumbado por ciudadanos de ambas naciones frente a periodistas y cámaras de televisión de todo el mundo.La caída de este muro divisorio no solo marcó el fin de una era en la que los alemanes de un lado no podían pasar al otro, sino también la caída de la influencia soviética en Europa central.https://www.youtube.com/watch?v=zmRPP2WXX0U Los Atentados del 11 de Septiembre, 2001 Esa mañana de verano transcurría con normalidad hasta que los reportes de que un avión comercial se había estrellado en una de las dos torres gemelas que formaban el viejo complejo del World Trade Center, al sur de la ciudad de Manhattan, comenzaron a circular en los noticieros de todo el mundo.En ese momento, la televisión de decenas de países dejó de transmitir las noticias locales para concentrarse en los hechos que sucedían en Nueva York cuando, de pronto, un segundo avión se estrelló contra la otra torre, confirmando los reportes de que el mundo era testigo de uno de los ataques terroristas más violentos en suceder en suelo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.https://www.youtube.com/watch?v=IdzmRaLe2NY La Muerte de Hugo Chávez, 2013 El 5 de marzo de ese año, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela murió por el cáncer que lo aquejó por años.El fallecimiento del líder venezolano paralizó al mundo y la televisión de la mayoría de los países volcó su atención en el acontecimiento.https://www.youtube.com/watch?v=Csw-v-47AzY Anuncio del fallecimiento de Fidel Castro, 2016 En televisión cubana, Raúl Castro, hermano del líder revolucionario y vicepresidente de la República de Cuba, anunció la muerte de Fidel Castro ante la sorpresa de millones de ciudadanos de todo el mundo. ¿Qué otros acontecimientos veremos en vivo a través de la televisión? Tal vez el medio al que le toca contar la historia sea otro muy diferente, más democrático y orgánico: el internet y las redes sociales. Ejemplos de su creciente poder de comunicación sobran y el mundo de hoy está prácticamente forrado de cámaras conectadas a internet listas para transmitir el próximo capítulo de nuestra historia.