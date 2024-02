10 puntos para entender el Movimiento Estudiantil del 68

1. El contexto internacional

Militares golpean a un joven caído mientras los estudiantes de la escuela preparatoria reanudan las manifestaciones en el centro de la Ciudad de México. 30 de julio de 1968.(AP Photo/Jesus Diaz)

Inicio del movimiento estudiantil de 1968. (Twitter: @UNAM_MX)

Destitución de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) y la Porra Universitaria. Expulsión de los estudiantes miembros de las agrupaciones mencionadas en el punto anterior y del PRI. Indemnización del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los muertos. Excarcelación de todos los estudiantes detenidos. Desaparición del cuerpo de granaderos y otros grupos de represión. Derogación del Artículo 145 del Código Penal.

... el gobierno de la República expresa su mejor disposición de recibir a los representantes de los maestros y estudiantes de la UNAM y del IPN y de otros centros educativos vinculados al problema existente, para cambiar impresiones con ellos y conocer en forma directa las demandas que formulen y las sugerencias que hagan, a fin de resolver el conflicto que ha vivido nuestra capital en las últimas semanas, y que han afectado en realidad, en mayor o menor grado, a todos sus habitantes”.

Tienen ustedes cinco minutos para abandonar la Plaza de la Constitución. Se les dejó hacer su mitin y realizar su manifestación. Han estado demasiado tiempo y no se puede permitir que la plaza, para usos comunes, sea dedicada a otros menesteres”.

Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite".

Tanque del Ejército en el Zócalo capitalino en 1968.

Militares arrestan a estudiante en 1968. (Foto: AP Photo)

Soldados disparando. 2 de octubre de 1968, Ciudad de México. (AP)

¿Qué pasó el 2 de Octubre de 1968?, ¿Qué buscaban los estudiantes?, ¿Por qué se realizó la matanza? Aquí te presentamos 10 puntos para entender ese año tan importante para nuestro país.Mucho se ha escrito sobre el Movimiento Estudiantil que tuvo lugar en nuestro país en 1968, el cual cimbró hasta lo más profundo las diversas estructuras de nuestra sociedad y marcó un punto de inflexión en la historia de nuestro país.Conforme pasan los años ha ido surgiendo más y más información sobre lo ocurrido aquel año aciago, que terminó de forma abrupta el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.Sin embargo, a veces es fácil perderse con tantos datos, información e imágenes, sobre todo cuando no nos hemos acercado lo suficiente al tema. Por eso, hoy queremos recapitular este movimiento en 10 puntos que nos permitan acercarnos a él de forma más práctica y efectiva, para tener un panorama más claro de este acontecimiento y entender mejor su origen y el desarrollo que tuvo.1968 fue un año marcado por una significativa cantidad de movimientos políticos y sociales alrededor del mundo. Las protestas contra la Guerra de Vietnam, la primavera de Praga en Checoslovaquia, o los movimientos universitarios contra el franquismo son sólo algunos ejemplos.No obstante, hubo dos eventos que tuvieron mucho más impacto en la juventud mexicana: Las protestas que se llevaron a cabo en Francia (principalmente en París) entre mayo y junio y que fueron conocidas como Mayo Francés; y la Revolución Cubana que ocurrió 9 años antes y que le mostró a Latinoamérica que una revolución podía desarrollarse exitosamente.Estos movimientos inspiraron a los estudiantes mexicanos, quienes vieron en esta corriente de rebeldíaEl 22 de julio un pleito en la Plaza de la Ciudadela derivó en un enfrentamiento entre estudiantes de las Vocacionales 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma (UNAM).Un día después, estudiantes de las preparatorias 2, 4 y 6 llegaron a la vocacional 2 y hubo otro enfrentamiento al que acudieron grupos de porros de la UNAM y el IPN vinculados al PRI y a la policía del Distrito Federal, así como granaderos que lejos de detener el enfrentamiento agredieron a los estudiantes e invadieron los edificios escolares.La molestia generalizada por la represión estudiantil provocó que el movimiento estudiantil se organizara rápidamente. El 30 de julio, tras la reunión en un Comité Coordinador de representantes del Politécnico surgió el Consejo Nacional de Huelga (CNH), conformado por delegados de las asambleas de las escuelas que se habían ido a huelga.Esta conformación le dio representatividad al Consejo e hizo de las asambleas las plataformas ideales para el debate y la organización.El CNH llegó a tener a representantes de 77 escuelas (incluyendo a universidades del interior de la República). Una de sus acciones más representativas fue desconocer a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), debido a varios actos de traición y por ser señalada por recibir subsidios de parte del gobierno.Luego de varios pronunciamientos públicos el CNH presentó su pliego petitorio. Estos puntos fueron cambiando hasta quedar conformados así:Uno de los puntos medulares para ponerle fin al conflicto estudiantil era establecer un diálogo entre el Consejo Nacional de Huelga y el Gobierno. Algo que jamás se concretó de forma satisfactoria a pesar de que el 22 de agosto, Luis Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación declaró:Ante el silencio de las autoridades, el CNH decidió convocar a marchas multitudinarias de protesta.El 27 de agosto de 1968, al cumplirse un mes del nacimiento del movimiento estudiantil, el Consejo Nacional de Huelga convocó a una marcha del Museo Nacional de Antropología al Zócalo en donde participaron miles de personas.Al final del Mitin se realizó una votación donde se acordó realizar el diálogo con el gobierno el 1 de septiembre (durante el informe presidencial) y permanecer asentados en la plancha del Zócalo hasta que esa negociación se concretara. Además izaron una bandera rojinegra de huelga en el asta bandera de la Plaza de la Constitución.Estas dos acciones prendieron las alarmas de las autoridades, y después de la medianoche el Ejército arribó a la plaza. Con un altavoz lanzaron esta advertencia:Al vencerse este plazo, policías, soldados, granaderos y agentes de tránsito, acompañados por patrullas y tanques militares, ingresaron por distintos flancos. Los estudiantes salieron gritando consignas como “¡Libertad, México, Libertad!”.Hubo algunas persecuciones contra estudiantes en las calles aledañas.Como respuesta al desalojo violento del Zócalo, el Consejo Nacional de Huelga, convocó a una manifestación pacifista donde el silencio fue el protagonista y contrastó contra el ruido de las bayonetas que semanas atrás los había hecho callar.También se aludió al silencio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien en su informe de gobierno NO habló de las peticiones de los estudiantes e incluso los amenazó:Los jóvenes se concentraron en el Museo de Antropología e Historia y recorrieron Reforma con la boca tapada, cintas en forma de cruz en los labios, y los dedos y los brazos en forma de la “v” de “venceremos”.Con silencio y orden, los estudiantes evitaron caer en provocaciones. Gracias a su organización perfecta no hubo lugar para infiltrados, porros ni actos de violencia. Esa marcha terminó sin incidentes.Para el 2 de octubre estaba planeada una movilización que iría de la Plaza de las Tres Culturas al Casco de Santo Tomás, la cual fue suspendida momentáneamente por la reunión que por la mañana sostuvo una delegación del Consejo Nacional de Huelga con Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez, representantes del Presidente de la República. Esta negociación no llegaría a ningún lado.De forma paralela, se montaron operativos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad, como el Reloj Chino, la Plaza de las Tres Culturas, Zacatenco, el Casco de Santo Tomás, la Ciudadela, etc.En el transcurso de la tarde, varios contingentes de estudiantes fueron arribando a Tlatelolco, donde se llevaba a cabo un mitin con una asistencia de entre 6 y 15 mil personas.En los alrededores se encontraba apostado el Ejército Mexicano, con unidades de asalto, jeeps y tanques ligeros, además de miembros del Batallón Olimpia (grupo paramilitar donde los miembros se identificaban ente sí por un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda) que se encontraban infiltrados en la manifestación.A las 17:30 horas se informó que la marcha programada al Casco de Santo Tomás se suspendería.Según algunos testigos, minutos antes de las 6 de la tarde, desde la torre de Tlatelolco se dispararon dos bengalas rojas, señal para que los miembros del Batallón Olimpia abrieran fuego (otros testigos refieren a que las bengalas fueron disparadas por un helicóptero).Hasta la fecha no se sabe cuánta gente perdió la vida. Fuentes oficiales dicen que más de 20, pero otras llegaron a decir que 500. Con la manera que se manejó la información por parte del gobierno de Díaz Ordaz, es probable que nunca sepamos cuántas personas fueron asesinadas por las autoridades. Es por eso que en la marcha del 2 de octubre se dice que "No se olvida" pues aún no hay justicia por esta matanza.