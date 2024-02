11 mexicanos famosos de origen indígena

Armando Manzanero (maya)

Lila Downs (mixteca)

Ignacio Manuel Altamirano (Chontal de Guerrero)

Altamirano es una de las mejores plumas de México

María Sabina (Mazateca)

María Felix (Yaqui)

María Felix tenía ascendencia Yaqui

Francisco Toledo (zapoteco)

The Wanderer (1989) obra hecha por Francisco Toledo (fotografía de

Luz Jiménez (nahua)

Era bellísima, con gran señorío, hablaba náhuatl, se sentía identificada con su pueblo. Para mi padre simbolizaba lo que éramos antes de la Conquista.

Luz Jiménez fue la modelo de la famosa fuente que adorna el Parque México (Wikimedia Commons)

Librado Silva Galeana (nahua)

Los Huhuetlahtolli fueron traducidos por Librados Silva y Miguel León Portilla (FCE)

Comandanta Ramona (Tzotzil)

La comandanta Ramona fue una gran luchadora por la igualdad de las mujeres indígenas (Wikimedia Commons)

Porfirio Díaz (mixteco)

“Mátalos en caliente y después averiguas”

Porfirio Díaz (fotografía de

Benito Juárez (zapoteco)

(Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Maximiliano de Habsburgo fue el segundo emperador de México

Las obras de Juárez han sido reconocidas por diversas naciones y personajes ilustres en todo el mundo (Wikimedia Commons)

Muchos mexicanos famosos tienen un lazo directo con los indígenas de nuestro país. Aquí te ponemos una lista con 11 de ellos:Actualmente sabemos de ciudadanos mexicanos de origen indígena que se destacan en el deporte, como es el caso de, pero muchas veces desconocemos quese han destacado en otras áreas como es el caso de la música, la pintura, la literatura e, incluso, la política. Aquí hicimos una selección para celebrar elEste prestigioso compositor y ganador del Grammy ha escrito(muchas de ellas con fama internacional) y ha participado en numerosos programas de radio y televisión. Manzanero ha grabado más de 30 discos.Su nombre completo es Armando Manzanero Canché y es de origen maya.Cantante, intérprete, compositora, productora, actriz y antropóloga.. Downs adquirió fama después del lanzamiento de su álbum La Sandunga en 1999. Ganadora del Grammy en 2013 y nominada en 2009 y 2015, también ha ganado el Grammy Latino en 2005, 2012, 2014 y 2015.Downs es hija de una ciudadana indígena mixteca y un ciudadano estadounidense. Su carrera se caracteriza por inspirarse en leyendas de la música ranchera mexicana como Lucha Reyes, Lola Beltrán y Flor Silvestre, así como en cantantes de música folklórica como Amparo Ochoa y Mercedes Sosa.Además de ser cantantre ha participado enhttps://www.youtube.com/watch?v=OQVJaZPdofAFue uno de los escritores, periodistas y políticos más importantes de México en el siglo XIX. Sus obras más famosas son Clemencia, El Zarco y Cuentos de invierno. Alumno de Ignacio Ramírez "El Nigromante", Altamirano fue un ferviente liberal que tomó parte en la revolución de Ayutla, combatió contra la invasión francesa, además de fundar periódicos y revistas como el Correo de México, El Renacimiento, El Federalista, La Tribuna y La República.Como diputado, abogó por. Fundó el Liceo de Puebla y la Escuela Normal de Profesores de México. Sus restos reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres.Fue una curandera y chamana internacionalmente conocida por sus rituales con hongos alucinógenos (a los que llamaba “”).María Sabina fue buscada por Robert Fordon Wasson, quien realizaba estudios sobre el uso de los hongos en diferentes culturas. Wasson hizo entrevistas a María Sabina y la revista Life realizó un extenso artículo al respecto.Muchos extranjeros y nacionales fueron a buscarla, a pesar de que a ella no le gustaba porque la mayoría de sus visitantes sólo querían “recrearse” con sus conocimientos medicinales. La figura de María Sabina se hizo tan grande que se volvió un ícono popular, incluso una banda de rock tomó su nombre (Santa Sabina) y la banda El Tri de México le dedicó la canción “María Sabina”. El grupo francés Deep Forest también tiene una canción con sus cantos llamada “tres marías”.https://www.youtube.com/watch?v=cQXxM-RAYsUFue una actriz considerada como una de las figuras femeninas más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano. Junto con Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Dolores del Río, es considerada una de las máximas figuras del cine latinoamericano de las décadas de los 40 y 50.Conocida como “La Doña”, Félix fue motivo de inspiración de compositores de la altura de Agustín Lara y de pintores tales como el gran Diego Rivera. Realizó 47 películas tanto en México como en España, Francia, Italia y Argentina.Su padre, Bernardo Félix Flores, era descendiente de españoles y de indígenas yaqui. María tenía gran predilección por las serpientes debido a la “cosmovisión yaqui” de su nana Jana. Su amor por los ofidios sería tal que la joyería francesa Cartier le haría una colección especial de joyas inspirada en estas criaturas.Es un artista plástico, luchador social, ambientalista, promotor cultural y filántropo. Toledo ha apoyado numerosas causas enfocadas a la promoción y conservación del patrimonio artístico de México.Es considerdo uno de los mayores artista mexicanos vivos y cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, el Premio Príncipe Claus, el Premio Right Livelihood y un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hay obras suyas en los museos de arte moderno de México, París, Nueva York y Fildelfia, además de la New York Public Library, la Tate Gallery de Londres y la Kunstnaneshus de Oslo.Ha fundado o apoyado proyectos como el Taller Arte Papel Oaxaca, el Centro de las Artes San Agustín (primer centro de arte ecológico en Latinoamérica), la Biblioteca para Invidentes Jorge Luis Borges, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), el Cine Club El Pochote, el Jardín Etnobotánico, la Fonoteca Eduardo Mata, entre muchos otros...CEA +)" />Una de las modelos más importantes del país, Julia Jiménez González, mejor conocida como Luz Jiménez, era de ascendencia nahua. Originaria de Milpa Alta, Luz ingresó en 1942 como modelo en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” en la clase de Frida Kahlo.Fue una modelo para obras de caballete, esculturas, dibujos y murales. Según la hija de Diego Rivera:Además colaboró con Stanley S. Newman en su grámatica del náhuatl. También colaboró para los libros The boy who could do anything y Dumb Juan and the Bandits, mismos que se escribieron con base en los cuentos e historias que Jiménez había aprendido de niña. También Fernando Horcasitas publicó dos libros de cuentos y leyendas basados en las historias de Luz Jiménez.Entre las obras para las que posó está la Fuente de los Cántaros que está en el Parque México de la colonia Condesa en la CDMX. Las pinturas La Creación y La molendera de Diego Rivera y los retratos de Edward Weston y Tina Modotti realizados en 1940.Profesor e investigador, Librado era oriundo de Santa Ana Tlacotenco (Milpa Alta). Fue un gran traductor del náhuatl al español y un erudito de la cultura mexica/azteca. Junto a Miguel León Portilla tradujo la Leyenda de los Soles, parte del Códice Chimalpopoca; textos del Códice Matritense; testimonios de los indígenas que participaron en la Revolución; 29 textos de los Huehuetlahtolli (“la palabra de los viejos o la antigua palabra”); entre otros textos históricos y antiguos.Entre sus publicaciones están: Testimonios de la antigua palabra, Flor y canto de los antiguos mexicanos, Narrativa náhuatl contemporánea, Políticas lingüísticas en México, Recetario nahua de Milpa Alta y el Diccionario del náhuatl en el español de México.La Comandanta Ramona fue una mujer de origen tzotzil que encabezó uno de los movimientos indígenas más importantes de los últimos años: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) .Fue una de la representantes más destacadas del EZLN, participó en los Diálogos de San Andrés y fue la primer representante en llegar a la Ciudad de México. Es co-redactora de la Ley Revolucionaria de mujeres.Como dato curioso, el grupo estadounidense Quetzal le escribió la canción "Todos somos Ramona".Los últimos dos personajes fueron dos hitos importantes y cruciales en la historia de México:Militar, político y presidente de México durante 35 años, Profirio Díaz combatió en la Batalla de Puebla, en la de Miahuatlán y en la de la Carbonera. Además de que realizó guerrillas en Oaxaca contra los franceses.El polémico dictador no solo fue famoso por su mano dura y su persecución contra sus detractores sino también porHijo de un criollo y una mestiza, Díaz estudió en su juventud física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín. De hecho, enseñó latín para ayudar a sus padres.Para lograr el reconocimiento estadounidense, Díaz pagó la deuda externa en 15 años, también seque le dio el Congreso. Uno de sus mensajes más famosos fue el que le dio al gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, sobre un levantamiento que se había efectuado en su estado:Díaz mandó a ampliar la red de ferrocarriles (las concesiones las tuvieron empresas extranjeras) e impulsó la inversión de otros países en México dando todas las facilidades para que los empresarios extranjeros pudieran explotar los recursos del país.Jorge Elías)" />El amor de Díaz por la ciencia. También modificó su carácter y comportamiento (gracias al influjo de su esposa, quien pertenecía a las altas clases mexicanas) aprendió inglés, francés y aclaró su piel.Se invirtió en la línea de telégrafos (que ya había sido comenzada por Juárez) y el teléfono, además de mejorar el sistema de correos. También, empresas alemanas impulsaron proyectos para traer a México la electricidad y se aprovecho la orografía del país para crear plantas hidroeléctricas.Por otro lado, durante el Porfiriato se aplicó el decreto conocido comocon la que se persiguió a periodistas. De los 130 periódicos que había antes del Porfiriato solo quedaron 54 (menos de la mitad) pues.Por otro lado,y sus jefes no les pagaban con dinero sino en especie (además de que era común el endeudamiento de los obreros por parte de los patrones). Es por estas razones que comenzó la Revolución Mexicana.Presidente de México, abogado y político. Se le conoce como elJuárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de México pues fue bajo su mandato queTenía conocimientos de filosofía, teología, física, jurisprudencia (tanto derecho canónico como civil) y tenía buenos conocimientos de latín (el cual podía recitar bien), francés e inglés. Además de que hablaba español y zapoteco (este segundo era su idioma materno).Como gobernador de Oaxaca, Juárez realizó obras públicas como caminos, reconstruyó el palacio de gobierno, fundó escuelas normales, levantó una carta geográfica y el plano de la ciudad de Oaxaca., construyó el camino hacia la capital e incluso dejó excedentes en el tesoro. También instaló un escritorio púbico para que cualquiera que lo solicitara pudiera hablar con él sin importar su condición social o económica.Santa Anna lo desterró a Cuba (donde trabajó en una fábrica de puros) y regresó al país para unirse a la Revolución de Ayutla para quitar a Santa Anna del poder. Fue elegido ministro de Justicia yNacionalizó los bienes eclesiásticos y logró recaudar 1 millón de pesos por la venta de las propiedades de la Iglesia (era mucho dinero en esa época). Desgraciadamente el país estaba muy endeudado porlo que llevó al país a ser una presa atractiva para las potencias europeas. Fue durante su gobierno que se dio la intervención francesa y el establecimiento de un monarca por parte de una potencia extranjera en tierras mexicanas: Maximiliano de Habsburgo.Maximiliano invitó a Juárez a participar en el gobierno imperial, pero Juárez le contestó que no sería posible ya que él había sido impuesto por Napoleón III. Juárez le mostró que él había llegado a un país ajeno a apoderarse de sus bienes y a atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad.Al tiempo que Maximiliano trataba de acabar definitivamente con Juárez, Napoleón era aporreado por los legisladores franceses por. Además,porque él no dio marcha atrás con las leyes de Reforma impulsadas por Juárez. Francia retiró su ejército y Estados Unidos se pronunció en contra de la intervención europea. Al final, Juárez terminó con la presencia de Maximiliano en el país.Se dice que Juárez trató de vender territorio mexicano pero, el tratado McLane-Ocampo lo que permitía era el tránsito de los estadounidenses por el itsmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos a cambio del dinero que tanto necesitaba el país, pero. En el momento en que los estadounidenses quisieron más territorio (pedían Baja California) Juárez rechazó rotundamente ceder partes del territorio nacional. El tratado nunca fue ratificado.A pesar de las guerras constantes,. Se llevó a cabo un gran plan de alfabetización nacional. Intentó terminar la línea férrea de Veracruz a la Ciudad de México e instalaríaFue durante el Juarismo que en México se constituyeron los ideales liberales, democráticos y republicanos.(que antes no existía en México pues la religión oficial era la católica),(que lo reconoce como un contrato y lo separa de los sacramentos religiosos) y.Los conservadores continuaron conspirando contra Juárez y desestabilizando al gobierno. Fue entonces que Porfirio Díaz se levantó contra Juárez con la bandera de lapues Juárez se postuló varias veces a la presidencia.Después de su muerte,reconociendo todo lo que había hecho por esta nación. Elestá actualmente en la Alameda Central de la Ciudad de México. Por @Filosofastrillo