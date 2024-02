20 frases célebres e ingeniosas de "El Quijote"

Uno de los libros más importantes -y a la vez populares- de la literatura universal es "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", obra del escritor español Miguel Cervantes Saavedra.

Su primera edición fue publicada en enero de 1605 y es considerada la primera novela moderna, entre otras cosas, por haber sido escrita con un tono desmitificador y burlesco hacia la tradición caballeresca.

Además de mantenerse vigente entre los lectores,"El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" ha traspasado el ámbito literario para volverse parte del imaginario colectivo de la humanidad. No por nada es la obra más traducida y publicada después de La Biblia.

Un ejemplo de cómo este libro se ha integrado a nuestro día a día, son las frases que han trascendido a la propia obra y que gracias a su profundidad, humor y/o sabiduría, usamos de forma cotidiana.

A continuación, un recuento de las frases más famosas e inspiradoras de "El Quijote":

1. “La ingratitud es hija de la soberbia.”

2. “¡Oh, memoria, enemiga mortal de mi descanso!”.

3. “Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago.”

4. “Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quien derriba.”

5. “La virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos.”

(Imagen tomada de instagram.com/juandaquadra/).

6. “Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

7. “El año que es abundante de poesía, suele serlo de hambre”.

8. “Bebo cuando tengo gana, y cuando no la tengo y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado.”

9. “Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias.”

10. “La pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos”.

11. “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia.”

12. "Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino".

(Imagen tomada de instagram.com/miguelmorales100/).

13. “No huye el que se retira.”

14. “Casamientos de parientes tienen mil inconvenientes”.

15. “¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo!”

16. “Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida.”

17. "Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces."

18. "Aún entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno."

19. "¿No sabes tú que no es valentía la temeridad?"

20. "Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles." (Imagen tomada de nstagram.com/anitacorreadibuja/).

21. "El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho."

22. "No desees y serás el hombre más rico del mundo."

23. "El sueño es el alivio de las miserias para los que las sufren despiertos."

24. "Señor, una golondrina no hace verano."

25. "Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdichas, para dar remedio a ellas."