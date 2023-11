Antonio Ortuño, uno de los más reconocidos narradores latinoamericanos actuales, presentó en España su más reciente novela, La Armada Invencible, que edita el sello Seix Barral. El autor tapatío declaró que lo ha influenciado más Metallica que Juan Rulfo como escritor.

La carrera de Antonio Ortuño (Guadalajara, 1976) comenzó cuando la editorial Joaquín Mortiz lanzó El buscador de cabezas en 2006. Esta novela imaginaba una distopía donde un grupo de extrema derecha que se hacía del poder en México.

Desde entonces, el narrador jalisciense ha publicado siete novelas, todas ellas marcadas por su crudeza y por un humor cáustico. Ahora, Ortuño ha lanzado La Armada Invencible, donde cuenta la vida de Barry Dávila, un cuarentón que quiere volver a reunir, veinte años después, a la banda de metal que tuvo en su juventud. Al respecto dijo en conferencia de prensa en España:

Según contó, compró su primer disco cuando tenía nueve años, uno de Van Halen. “El rock fue para mí una influencia estética tal como una formación, como lo fue la literatura o el cine", afirmó.

Cuando era más joven solía creer que Shakespeare, Philip Roth o Patricia Highsmith fueron los autores que más le marcaron. Ahora, a sus 47 años, el tapatío afirma que también los Pixies lo hicieron y que "los primeros cuatro discos de Metallica han sido mucho más influyentes en mí que Juan Rulfo".

Eso no quiere decir que Rulfo sea malo, porque es un tótem, una maravilla, pero de él no lo leía todo y sí escuchaba todos los días a Metallica o a Slayer

Antonio Ortuño también declaró que en la música pesada encontró una recompensa que no halló en ningún otro género musical:

No es una música que te dé lo mismo que te da la salsa o la balada. Te da unas sensaciones que no obtienes con otras músicas, una sensación como de vértigo. El subidón del rock duro no me lo ha dado ninguna otra clase de música.