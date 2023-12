Así Fue la Última Vez que Cristina Pacheco Salió en TV; Anunció Su Retiro por Enfermedad

El pasado 1 de diciembre, 20 días antes de muerte, se registró la última aparición de Cristina Pacheco en televisión, tras 45 años de ser referente del Canal Once.

Durante la última emisión de su programa Conversando, la periodista señaló que tenía que dejar el programa "por razones de salud".

Cristina Pacheco no precisó la enfermedad que padecía, y hasta el momento se desconoce si esa fue la causa de muerte de la también escritora y ensayista.

Hoy tengo que aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida; no exagero.

Cristina Pacheco recibió el apoyo de su equipo de producción durante la última aparición en pantalla.

Necesito que el público que me hace el favor de acompañarme que me entienda si me equivoco, si de repente se me van las palabras, si de pronto no sé cómo decir las cosas.