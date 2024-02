¿Cuál es el origen y significado del apellido Fernández?

Foto: Cuartoscuro| Vicente Fernández es la referencia más famosa a este apellido en México.

¿Te apellidas Fernández ? Este es unmuy antiguo de origen patronímico, esto quiere decir que viene de un nombre propio, en este caso del nombre Fernando, el cual fue muy difundido por toda España y Latinoamérica.De acuerdo con un sitio web especializado en heráldica, el significado del apellido Fernández es “hijo o descendiente de Fernando”. El nombre Fernando es de origen germánico, originalmente el nombre es Fredenand, de frid- y nand-, que significa “paz” y “valor”, o “el que se atreve a todo con tal de conseguir la paz”.Algunos autores mencionan que muchas y distintas casas con el apellido Fernández se originaron durante los antiguos reinos cristianos al Norte de España, en Galicia, Asturias, Cantabria, León y Castilla, entre otros.Otro sitio web dedicado a la heráldica menciona que eles una variante de "Ferdinando" y proviene del germánico "Fredenand" o "Fridnand" que significa "valentía el protector".Otras variantes delen México y otros países hispanohablantes son: "Fernán", "Hernando", "Hernández", "Ferrán" y "Ferrandis".Como se mencionó al inicio, eles un apellido patronímico, por lo que no existe un origen común muy específico y tampoco existe un escudo único para el apellido. Esto porque las familias con dicho nombre se extendieron en diferentes linajes y no pertenecían o provenían de la misma casa solar, no teniendo parentescos unos con otros.