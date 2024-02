¿Cuál es el origen y significado del apellido Salinas?

Foto: Heraldrys Institute of Rome

En México hay más de 120 millones de personas, por lo que existe una gran diversidad de apellidos provenientes de otros países, tal es el caso del, por lo que a continuación te revelaremos su verdadero origen y significado.Probablemente conozcas a alguna persona con este apellido o, inclusive, seas tu el o la que lo lleve, ya que aunque no es el apellido más utilizado en el país, si resulta ser uno muy común.Se cree que Salinas es un apellido de origen español, para ser más específicos de la villa de Salinas de Oro en Navarra, aunque también se estima que existen otras ramas de esteen Salinas Cabe Pamplona.De acuerdo con algunos historiadores el tronco de este linaje puede datar de un caballero romano llamado Marco Livio Salinator, que fue cónsul en el año 219 A.C y que participó en la guerra iliria.El linaje Salinas probó repetidas veces su nobleza por lo que era muy común que sus miembros se enlistaran como militares, se piensa que fue Don Jerónimo de Salinas, un conquistador español, quién podría haber participado en la conformación de la Nueva España.Cabe destacar que una de los personajes mexicanos más conocidos, que llevaron este apellido, es el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994 estuvo al frente del país.Durante su sexenio, se dieron importantes cambios económicos, siendo el principal la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No obstante, también se llevó a cabo la privatización masiva de varias empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad.https://www.youtube.com/watch?v=jsSkExTL9po