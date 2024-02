¿Cuál es el significado y el origen del apellido Sánchez?

Foto: Cuartoscuro.

Si bien Hernández García son dos de los apellidos más populares entre la población de México , esto no quiere decir que no haya otros que son igualmente populares y comunes. Uno de esos es eldel cual hoy te vamos a explicar cuál es suy suSánchez es un apellido patronímico que significa “hijo de”. En este caso se utilizaba para los descendientes de los hombre de nombre Sancho. El origen de este nombre se puede rastrear como una consecuencia de la introducción del nombre Sauco que hicieron los romanos en España.Sin embargo, al haber sido introducido en una época de guerras, disputas y conquistas constantes en la Edad Media, su origen territorial es muy disperso. Este apellido se extendió por diversas comarcas entre familias que no tenían realmente lazos de sangre entre ellas.Aunque hay un primer registro de este apellido en el siglo X.El genealogista García Alonso de Torres apuntó que fue Rodrigo Sánchez, descendientes de los reyes de Aragón, quien fundó este apellido. A partir de allí, se pudo popularizar por la península ibérica.Por supuesto, desde España se introdujo en nuestro continente el apellido Sánchez, mismo que popularizó particularmente el futbolista mexicano Hugo Sánchez.https://www.youtube.com/watch?v=5SVrqUpYYWA