La única palabra en español que se puede decir, pero no escribir

Eles uno de losmás complicados de aprender por el sinfín decon las que cuenta, así como también los múltiplesque tienen. A pesar de que nosotros, los hablantes, tenemos una ventaja por comprender en su totalidad el idioma, la realidad es que muchas veces hay alguna que otra palabra que no solemos comprender.En los últimos días, a través de las redes sociales, se ha vuelto viral unaentre las personas:. Aunque no suene real, la Real Academia Española ( RAE ) y la Fundación del Español Urgente (Fundéu) han reconocido este caso único dentro de nuestro sistema ortográfico.Lo más probable es que todo este tiempo la hayas escrito de forma incorrecta. Por ello, aquí te compartimos; toma nota.https://twitter.com/Fundeu/status/1114282815892250624?s=20Se trata nada más y nada menos que de la palabra '' del verbo salir: seguramente la has usado, entonces ¿cúal es el problema? . De acuerdo con la Fundéu, ésta. Asimismo, la forma correcta de escribirla es ''. Asimismo, la palabra debe llevar guion para que una vez que la enuncies no se pronuncie como 'salle': esto cambiaría completamente su significado.De acuerdo con un texto que avala la postura de la Fundéu, la palabra no se puede escribir ya que en 2010sin ofrecer alternativas: es decir,.https://youtu.be/VEyCGjUPTcoDe acuerdo con el sitio Wikilengua del español, esta decisión ha sido motivo de burlas y críticas dado que se introduce una excepción en el sistema ortográfico e inexistente en otras lenguas.