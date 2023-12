¿Cuál Fue la Causa de Muerte de Cristina Pacheco? Su Hija Revela de Qué Murió la Escritora

Este 21 de diciembre la televisión mexicana, la escena literaria y millones de personas se llenaron de luto con la noticia de la muerte de Cristina Pacheco, reconocida escritora que deja atrás una carrera de más de 50 años. Su hija, Laura Emilia Pacheco Romo, dio a conocer de qué murió la también cronista y periodista.

Justo a principios de diciembre 2023, Cristina Pacheco dio a conocer su retiro por "graves" problemas de salud, sin especificar la enfermedad que padecía, luego de una carrera activa de más de 50 años.

A lo largo de este tiempo, la escritora, cuyo nombre real fue Cristina Romo Hernández, se volvió un referente de la televisión gracias a su programa 'Aquí Nos Tocó Vivir', el cual se mantuvo al aire por 45 años.

Según palabras de la propia periodista, su retiro de la televisión estuvo motivado por graves problemas de salud. Así lo dio a conocer en su programa 'Conversando', el cual se mantuvo 27 años al aire, espacio en el cual detalló lo siguiente:

Quiero agradecer su apoyo, su presencia, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles como este. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy grandes y hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo.