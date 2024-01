Desmienten a Colombiana que Dijo que Trabajó con Miyazaki y que Ganó el Golden Globe

En redes sociales se ha vuelto viral el caso de Geraldine Fernández, una colombiana que ganó promoción y reportajes en medios tras decir que había colaborado con Hayao Miyazaki en su última película, El niño y la garza. Ahora, usuarios la han desmentido: no trabajó con el director japonés y tampoco ganó el Golden Globe.

Noticia relacionada: Mexicana 'Tótem', Preseleccionada para Competir por el Óscar como Mejor Película Internacional

La colombiana que dijo haber ganado el Golden Globe

El pasado 10 de enero, el medio Infobae publicó una nota con el título “Esta es la ilustradora colombiana que ganó el Globo de Oro con una película de animación”. En ella se afirmaba que la ilustradora Geraldine Fernández había ganado un Golden Globe tas su presunta participación en El niño y la garza.

Fotografama de ‘El niño y la garza’. Foto: IMdb

No se trataba de una confusión: ella ya había dado ya varias entrevistas donde aseguraba que estudió una maestría en Japón y que había trabajado para los Estudios Ghibli en la última película del afamado director Hayao Miyazaki. En la entrevista, la originaria de Barranquilla llegó a asegurar con plena convicción que debía entregar hasta 25 mil dibujos, que correspondían a una sola escena:

Fueron veinte meses en los que hubo momentos en los que me tocaba entregar 25 mil fotogramas y esos 25 mil fotogramas correspondían a una escena de 10 segundos, por así decirlo, pero aún así, todo era una experiencia increíble

Geraldine Fernández dijo haber trabajado con Miyazaki. Foto: X @GeraFdzR

En la entrevista, Geraldine Fernández no solo se jactaba de haber ganado en colaboración un Golden Globe, sino que además especulaba sobre un posible Oscar:

No sé qué vamos a hacer ahora que nos ganemos ese Oscar

Estas declaraciones se repitieron en otras entrevistas, en tuits y en reportajes que ella misma compartió desde sus redes sociales.

Desmienten que colombiana haya trabajado con Miyazaki

No obstante, esta historia habría sido mentira. Por la mañana del 15 de enero, varias cuentas de X (antes Twitter) pusieron en duda la supuesta carrera de la colombiana.

La ilustradora mexicana de cómics Belivac señaló que el trabajo detrás de una película animada no funciona como refiere Fernández:

Qué fuerte que gente estafadora como esta le da tan mal nombre a los latinoamericanos en el mundo. Nada de lo que dice tiene sentido.

También el canal de YouTube sobre animación Animetrends señaló que, aunque Geraldine Fernández dijo que Miyazaki se refería a ella como “La Colombiana”, no estaba acreditada en El niño y la garza. Las notas comunitarias de X también indicaron que no había ningún crédito de Geraldine Fernández que la vinculara con Miyazaki en la base de datos IMdb. Además, la maestría que supuestamente estudio en Tokio no existiría.

Si esta persona, verdaderamente, hizo personalmente 25 MIL cuadros para El Niño y la Garza eso significaría que ella es directamente responsable por animar alrededor de 10-15 minutos de los 124 que dura la peli.



La película inició desarrollo en el 2016. En el 2020, Toshio… https://t.co/BCLkahfJhQ pic.twitter.com/7Iq8s3sKz2 — Red Solo (@theRedSolo_) January 15, 2024

Por su parte, el usuario @theRedSolo_ señaló que si de verdad ella hubiese sido responsable de 25 mil cuadros de El niño y la garza, al menos 10 minutos de la película serían de su autoría, lo que resulta improbable pues, según el propio productor, 30 minutos de película fueron hechos por 60 animadores en cuatro años.

Por su parte, la animadora mexicana Julieta Colás criticó duramente a Geraldine Fernández y reiteró que 25 mil fotogramas habrían resultado en 35 minutos de película. Colás ha trabajado en ánimes reconocidos como Ranking of Kings y por ellos lamentó que “una estafadora” desinformara sobre su labor.

Usuarios de redes sociales dedican memes a “La Colombiana”

Varios usuarios de X ya han elaborado memes sobre cómo Miyazaki presuntamente llamaría a Fernández, simplemente, “La Colombiana”. Y es que para no pocos usuarios lo más hilarante de la situación es que la mujer asegurara que enviaba miles de materiales hechos a mano por correo, como freelance, desde Colombia hasta Japón, y encima el director de 83 años le tuviera la confianza para llamarla por su gentilicio.

Bromean con que Miyazaki le decía solamente “La Colombiana”. Foto: X @Bogotaensis

Otros más han bromeado sobre cómo habrían sido las supuestas interacciones de oficina entre Miyazaki y la ilustradora, como se aprecia en varios memes que recuperan una imagen en la que el director aparece con un rostro de cansancio.

Meme sobre Geraldine Fernández, La Colombiana, y Miyazaki. Foto: X @RotteenApple

Geraldine Fernández ha cerrado su cuenta de X sin hacer ningún comentario sobre los señalamientos en su contra.

Historias recomendadas: